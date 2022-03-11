Захищаємось від вибухової хвилі! Як заклеїти скотчем вікна та чи ефективно це

Щоб не травмуватися уламками та зберегти вікна в цей складний час, краще заклеїти їх скотчем.

У разі чого, незаклеєне вікно вилетить повністю. На відміну від захищеного, яке може витримати вибухову хвилю. Тож використовуємо усі способи, щоб максимально себе убезпечити.

Як правильно заклеювати

Протріть вікна сухою ганчіркою

Перший шар — клейте вертикальні смужки вздовж усього вікна. Починати слід від віконної рами та нашаровувати внахльост. Важливо: скотч має бути і на склі, і на самій рамі.

скотч має бути і на склі, і на самій рамі. Далі робіть горизонтальні смужки. Має вийти клітинка.

Третій шар скотчу зробіть навхрест. Так надійніше.

Проклеїти можна і там, де вікно відчиняється. Для цього потрібно його відчинити і приклеїти на внутрішні дверцята скотч, закрити вікно.

Ви також можете заклеїти вікна повністю. Чим більше скотчу — тим безпечніше. А змивається клей потім нашатирним спиртом.

Пам’ятай, війна обов’язково закінчиться. Зараз потрібно підтримувати наших захисників та своїх рідних. Особливо вразливі зараз дітки. Тож раніше ми писали, як заспокоїти дитину під час вибухів