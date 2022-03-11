Захищаємось від вибухової хвилі! Як заклеїти скотчем вікна та чи ефективно це

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 11 Березня 2022, 21:00
Захищаємось від вибухової хвилі! Як заклеїти скотчем вікна та чи ефективно це
Фото: Unsplash

Більше новин
Російські призовники та контрактники - хто воює проти України
Призовники та контрактники: кого Путін послав воювати в Україну
Немає газу, води, тепла та електроенергії - ситуація в Чернігові 11.03.2022
Місто відрізане від усіх мереж забезпечення — ситуація в Чернігові сьогодні
Міжнародні платіжні системи скасували плату за послуги для українців
Переводити гроші без комісії — міжнародні платіжні системи скасували плату за послуги для українців
ЗСУ розбили російську колону - ситуація на Київщині 11.03.2022
Рашистську колону під Києвом зустріли “гаряче” — дивися на трофеї ЗСУ
Дивитись більше

Матеріали по темі

Російські призовники та контрактники - хто воює проти України
Призовники та контрактники: кого Путін послав воювати в Україну
Немає газу, води, тепла та електроенергії - ситуація в Чернігові 11.03.2022
Місто відрізане від усіх мереж забезпечення — ситуація в Чернігові сьогодні
Міжнародні платіжні системи скасували плату за послуги для українців
Переводити гроші без комісії — міжнародні платіжні системи скасували плату за послуги для українців
ЗСУ розбили російську колону - ситуація на Київщині 11.03.2022
Рашистську колону під Києвом зустріли “гаряче” — дивися на трофеї ЗСУ

Відео
0:03:23
Російські призовники та контрактники - хто воює проти України

Призовники та контрактники: кого Путін послав воювати в Україну
0:04:32
Немає газу, води, тепла та електроенергії - ситуація в Чернігові 11.03.2022
Місто відрізане від усіх мереж забезпечення — ситуація в Чернігові сьогодні
0:00:43
Міжнародні платіжні системи скасували плату за послуги для українців
Переводити гроші без комісії — міжнародні платіжні системи скасували плату за послуги для українців
0:02:25
ЗСУ розбили російську колону - ситуація на Київщині 11.03.2022
Рашистську колону під Києвом зустріли “гаряче” — дивися на трофеї ЗСУ
0:00:51
нові санкції проти росії
Нові санкції проти Росії під’їхали! Джо Байден повідомив про заборони та обмеження
0:02:51
Львів
Допомога небайдужих: як у Львові допомагають біженцям
0:08:31
Володимир Зеленський
Про найманців із Сирії та ставлення Росії до російськомовних — нове звернення Зеленського 11.03.22
0:03:57
Гуманітарний коридор з Маріуполя, Волновахи, Бучі - евакуація 11 березня
З Маріуполя, Волновахи, Гостомеля та інших міст — Верещук про відкриття 12 гуманітарних коридорів сьогодні
Пожежа
Вибухи в Луцьку та Івано-Франківську: що відомо та чи є постраждалі
Українські військові
Будемо “кошмарити” ворога його ж зброєю: успіхи ЗСУ станом на 11.03.22
Більше відео
Евакуаційні потяги в Україні - де дивитись розклад
Читати далі
Дорога життя — де знайти актуальну інформацію про розклад евакуаційних рейсів Укрзалізниці

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь