Захищаємось від вибухової хвилі! Як заклеїти скотчем вікна та чи ефективно це

Щоб не травмуватися уламками та зберегти вікна в цей складний час, краще заклеїти їх скотчем.
У разі чого, незаклеєне вікно вилетить повністю. На відміну від захищеного, яке може витримати вибухову хвилю. Тож використовуємо усі способи, щоб максимально себе убезпечити.
Ви також можете заклеїти вікна повністю. Чим більше скотчу — тим безпечніше. А змивається клей потім нашатирним спиртом.
Пам’ятай, війна обов’язково закінчиться. Зараз потрібно підтримувати наших захисників та своїх рідних. Особливо вразливі зараз дітки. Тож раніше ми писали, як заспокоїти дитину під час вибухів