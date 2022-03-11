Защищаемся от взрывной волны! Как заклеить скотчем окна и эффективно ли это

Чтобы не травмироваться обломками и сохранить окна в это сложное время, лучше заклеить их скотчем.

В случае чего незаклеенное окно вылетит полностью. В отличие от защищённого, которое может выдержать взрывную волну. Так что используем все способы, чтобы максимально себя обезопасить.

Как правильно заклеивать

Протрите окна сухой тряпкой.

Первый слой – клейте вертикальные полоски вдоль всего окна. Начинать следует от оконной рамы и наслаивать внахлест. Важно: скотч должен быть и на стекле, и на самой раме.

скотч должен быть и на стекле, и на самой раме. Дальше делайте горизонтальные полоски. Должна получиться клетка.

Третий слой скотча сделайте крест-накрест. Так надежнее.

Проклеить можно и там, где открывается окно. Для этого нужно его открыть и приклеить на внутреннюю дверцу скотч, закрыть окно.

Вы также можете заклеить окна полностью. Чем больше скотча – тем безопаснее. А смывается клей потом нашатырным спиртом.



Помни, война обязательно закончится. Сейчас нужно поддерживать наших защитников и родных. Особенно уязвимы сейчас детки. Поэтому мы писали, как успокоить ребенка во время взрывов