Защищаемся от взрывной волны! Как заклеить скотчем окна и эффективно ли это

Чтобы не травмироваться обломками и сохранить окна в это сложное время, лучше заклеить их скотчем.
В случае чего незаклеенное окно вылетит полностью. В отличие от защищённого, которое может выдержать взрывную волну. Так что используем все способы, чтобы максимально себя обезопасить.
Вы также можете заклеить окна полностью. Чем больше скотча – тем безопаснее. А смывается клей потом нашатырным спиртом.
Помни, война обязательно закончится. Сейчас нужно поддерживать наших защитников и родных. Особенно уязвимы сейчас детки. Поэтому мы писали, как успокоить ребенка во время взрывов