Дыхательные, игровые, тактильные: упражнения, чтобы отвлечь ребенка от громких звуков

Российские обстрелы разрушают не только наши дома, но и оставляют ужасный след на воспоминаниях маленьких украинцев. В последние дни украинские дети просыпались от звуков взрывов, пошли не в школу, а в бомбоубежища и подвалы.

В таких ситуациях родителям нужно научиться правильно поддерживать, отвлекать и успокаивать своих малышей. Советы совместно с Министерством здравоохранения дает детский психолог Светлана Ройз.

Как успокоить ребенка во время взрывов

Следует действовать по некоторому алгоритму, чтобы ребенок мог расслабиться и прийти в себя.

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Нормализация

Взрослый фиксирует и объясняет ситуацию: “Я вижу, что ты боишься. Этот звук действительно пугает, но он означает, что наши ВСУ зафиксировали угрозу и сейчас ее обезвреживают. О нашей безопасности заботятся — значит и нам надо позаботиться о себе и идти в укрытие”.

Поддержка

Взрослый сигнализирует ребенку о поддержке и предлагает действие: “Я сейчас с тобой, и так будет все время. Хочешь, я возьму тебя на руки, а ты возьмешь свою игрушку (воду, домашнего любимца)”?

Завершение

Взрослый акцентирует, что угроза миновала, и отмечает силу ребенка: “Все прошло. Мы в безопасности. Спасибо, ты был(-а) таким(-ой) смелым(-ой), крепким(-ой). Мы слышали так много громких звуков (их можно назвать), но мы справились.

Также можно поиграть в терапевтическую игру, которая поможет избавиться от неприятных звуков или воспоминаний о них. Например, растереть уши и представить, что из них “высыпается” в ладонь или на землю все, что им мешает. Можно представить себя собакой, которая только что вышла из воды и стряхивает с себя всю воду.

Далее попробуй построить воображаемый мостик к следующим действиям: для этого спрашивай ребенка о том, что вы будете делать дальше, когда выйдете из укрытия.

Как отвлечь ребенка от громких звуков

Есть несколько видов практик, которые помогут ребенку отвлечься, а следовательно и успокоиться во время тревоги. Светлана Ройз выделяет несколько вариантов, как можно снять напряжение в детском организме.

Аудиоупражнения для отвлечения ребенка

пойте песни в убежище;

дай ребенку аудиосказку или успокаивающую музыку в наушниках;

на каждый ужасный звук вместе придумывайте дразнилки на русских армейцев.

Дыхательные упражнения для отвлечения

дышите с громким выдохом, можно выдыхать ртом;

пускайте вместе мыльные пузыри, чтобы стимулировать глубокое дыхание;

придумай, что ребенок должен сдувать что-то с ладони или какой-нибудь поверхности.

Тактильные упражнения для отвлечения ребенка

дай ребенку сосать леденец, сухофрукт;

стучи ребенка в зоне ушей и делай массаж, чтобы он расслабился;

вызывай у ребенка зевоту, проводя пальцем от козелка уха до челюстного сустава;

Игровые практики для отвлечения

играйте в слоника: нужно руками закрывать-открывать уши;

можно играть в ловлю комаров: пусть ребенок ловит комариков и громко хлопает в ладоши, но не касается других игроков.

А как вести себя учителям, когда на уроках звучит сигнал воздушной тревоги, мы объясняли ранее.

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