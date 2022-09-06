Воздушная тревога во время уроков: как говорить с детьми родителям и учителям

За время войны у каждой семьи появились свои правила поведения и алгоритм действий во время воздушных тревог. Теперь дети идут в школу, и для них это дополнительный стресс. Смотри, как нужно говорить с ребенком во время воздушной тревоги в школе — инструкция от UNICEF для родителей и учителей.
Первое, что нужно сделать — узнать мнение и эмоции ребенка об эвакуации в бомбоубежище во время занятий. Объяснить ему, что это необходимость, и напомнить элементарные правила во время воздушной тревоги.
Если твой ребенок ходит в школу самостоятельно, покажи ему на карте ближайшие укрытия на пути в школу, ведь сирена может застать нас где угодно.
Также объясни, что во время воздушной тревоги транспорт останавливается и нужно искать ближайшее укрытие.
Помни: учитель не имеет права отпустить ребенка домой по просьбе родителей во время воздушных тревог.
Позаботься о том, чтобы ребенок имел с собой всю важную информацию — группу крови, номера родителей, адрес проживания, детали о состоянии здоровья.
Во время воздушной тревоги самое главное — быть в безопасности. Каждый учитель должен знать общие правила эвакуации. Кроме того, нужно знать, как разговаривать с детьми, чтобы успокоить их.
В случае если продолжить занятия нет возможности, нужно занять детей другими активностями. Это могут быть игры для развития воображения и фантазии.
Такие игры отвлекут детей от негативных мыслей и успокоят.
Игры могут быть разными, но самое главное — успокоить и отвлечь детей.
Ранее мы рассказывали о песне, которая поможет ребенку успокоиться во время воздушной тревоги.
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