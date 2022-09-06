Воздушная тревога во время уроков: как говорить с детьми родителям и учителям

За время войны у каждой семьи появились свои правила поведения и алгоритм действий во время воздушных тревог. Теперь дети идут в школу, и для них это дополнительный стресс. Смотри, как нужно говорить с ребенком во время воздушной тревоги в школе — инструкция от UNICEF для родителей и учителей.

Как проговорить с ребенком воздушные тревоги в школе

Первое, что нужно сделать — узнать мнение и эмоции ребенка об эвакуации в бомбоубежище во время занятий. Объяснить ему, что это необходимость, и напомнить элементарные правила во время воздушной тревоги.

Если твой ребенок ходит в школу самостоятельно, покажи ему на карте ближайшие укрытия на пути в школу, ведь сирена может застать нас где угодно.

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Также объясни, что во время воздушной тревоги транспорт останавливается и нужно искать ближайшее укрытие.

Помни: учитель не имеет права отпустить ребенка домой по просьбе родителей во время воздушных тревог.

Позаботься о том, чтобы ребенок имел с собой всю важную информацию — группу крови, номера родителей, адрес проживания, детали о состоянии здоровья.

Как говорить с детьми во время тревоги — советы для учителей

Во время воздушной тревоги самое главное — быть в безопасности. Каждый учитель должен знать общие правила эвакуации. Кроме того, нужно знать, как разговаривать с детьми, чтобы успокоить их.

После того как вы доберетесь до укрытия, помоги детям спокойно занять свои места. При возможности лучше всего продолжить занятия или заняться внеурочной активностью — так дети отвлекутся и будут меньше нервничать. Сохраняй спокойствие, ведь дети чувствуют напряжение. Научи детей необходимым правилам поведения во время воздушной тревоги и убедись, что они осознали их через игру — например, продолжить фразу или называть по одному правилу поочередно.

Чем занять ребенка в укрытии

В случае если продолжить занятия нет возможности, нужно занять детей другими активностями. Это могут быть игры для развития воображения и фантазии.

Такие игры отвлекут детей от негативных мыслей и успокоят.

Игра в воображаемый предмет. Для нее понадобится теннисный мяч. Суть игры состоит в том, чтобы дети с помощью воображения превратили мяч в то, что им хочется — котика, манго, горячий картофель. Когда дети будут называть предмет, другие должны взаимодействовать с ним (если котик — погладить и т. д.).

Для нее понадобится теннисный мяч. Суть игры состоит в том, чтобы дети с помощью воображения превратили мяч в то, что им хочется — котика, манго, горячий картофель. Когда дети будут называть предмет, другие должны взаимодействовать с ним (если котик — погладить и т. д.). Стендап. Каждый рассказывает самую смешную историю из своей жизни. Упражнение должно развеселить и успокоить детей.

Каждый рассказывает самую смешную историю из своей жизни. Упражнение должно развеселить и успокоить детей. Упражнение на развитие памяти. Необходимо распределить детей на группы по пять – семь человек. Один из группы отворачивается, а другие тем временем придумывают определенные позы. Первый из группы должен запомнить детей в правильном порядке и воспроизвести позы.

Необходимо распределить детей на группы по пять – семь человек. Один из группы отворачивается, а другие тем временем придумывают определенные позы. Первый из группы должен запомнить детей в правильном порядке и воспроизвести позы. Игра в журналиста (создание подкаста). Дай детям возможность записать собственный эфир новостей из школы, класса. Кто-то должен отвечать за музыку, кто-то за съемку. Серии можно продолжать во время следующих воздушных тревог.

Игры могут быть разными, но самое главное — успокоить и отвлечь детей.

Ранее мы рассказывали о песне, которая поможет ребенку успокоиться во время воздушной тревоги.

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