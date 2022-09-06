Повітряна тривога під час уроків: як говорити з дітьми батькам та вчителям

За час війни в кожної родини з’явилися свої правила поведінки та алгоритм дій під час повітряних тривог. Тепер діти йдуть до школи, і для них це додатковий стрес. Дивись, як потрібно говорити з дитиною під час повітряної тривоги у школі — інструкція від UNICEF для батьків та вчителів.

Як проговорити з дитиною повітряні тривоги в школі

Найперше потрібно дізнатися, що думає та почуває дитина з приводу евакуації в бомбосховище під час занять. Пояснити їй, що це необхідність, та нагадати елементарні правила під час повітряної тривоги.

Якщо твоя дитина ходить до школи самостійно, покажи їй на мапі найближчі укриття на шляху, адже сирена може застати нас де завгодно.

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Також поясни, що під час повітряної тривоги транспорт зупиняється і потрібно шукати найближче укриття.

Пам’ятай: вчитель не має права відпустити дитину додому на прохання батьків під час повітряних тривог.

Подбай про те, щоб дитина мала з собою всю важливу інформацію — групу крові, номери телефонів батьків, адресу проживання, деталі про стан здоров’я.

Як говорити з дітьми під час тривоги — поради для вчителів

Під час повітряної тривоги найголовніше — бути в безпеці, тож кожен вчитель має знати загальні правила евакуації. Крім цього, потрібно знати, як розмовляти з дітьми, щоб заспокоїти їх.

Діставшись укриття, допоможи дітям спокійно зайняти свої місця. За змоги найкраще продовжити заняття або зайнятися позаурочними активнощами — так діти відволічуться й менше нервуватимуть. Зберігай спокій, адже діти відчувають напругу. Навчи дітей необхідних правил поведінки під час повітряної тривоги та переконайся, що вони усвідомили їх через гру — наприклад, продовжити фразу або називати по одному правилу по черзі.

Чим зайняти дитину в укритті

Якщо продовжити заняття немає змоги, потрібно зайняти дітей іншими активнощами. До прикладу, іграми на розвиток уяви та фантазії.

Такі ігри відволічуть дітей від поганих думок і заспокоять.

Гра в уявний предмет. Для неї знадобиться тенісний м’яч. Суть полягає в тому, щоб діти за допомогою уяви перетворили м’яч на те, що їм хочеться — котика, манго, гарячу картоплину. Коли одні діти називатимуть предмет, інші мають взаємодіяти з ним (якщо котик — погладити тощо).

Для неї знадобиться тенісний м’яч. Суть полягає в тому, щоб діти за допомогою уяви перетворили м’яч на те, що їм хочеться — котика, манго, гарячу картоплину. Коли одні діти називатимуть предмет, інші мають взаємодіяти з ним (якщо котик — погладити тощо). Стендап. Кожен розповідає найсмішнішу історію зі свого життя. Вправа має на меті розвеселити та заспокоїти дітей.

Кожен розповідає найсмішнішу історію зі свого життя. Вправа має на меті розвеселити та заспокоїти дітей. Вправа на розвиток пам’яті. Потрібно розподілити дітей на групи по п’ятеро – семеро осіб. Один з групи відвертається, а інші тим часом вигадують певні пози. Перший з групи має запам’ятати дітей у правильному порядку та відтворити пози.

Потрібно розподілити дітей на групи по п’ятеро – семеро осіб. Один з групи відвертається, а інші тим часом вигадують певні пози. Перший з групи має запам’ятати дітей у правильному порядку та відтворити пози. Гра в журналіста (створення подкасту). Нехай діти спробують записати власний ефір новин зі школи, класу тощо. Хтось відповідатиме за музику, хтось — за зйомку. Серії можна продовжувати під час наступних повітряних тривог.

Ігри можуть бути різними, але найголовніше — заспокоїти та відволікти дітей.

Раніше ми розповідали про пісню, яка заспокоїть дитину під час повітряної тривоги.

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