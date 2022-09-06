Повітряна тривога під час уроків: як говорити з дітьми батькам та вчителям

За час війни в кожної родини з’явилися свої правила поведінки та алгоритм дій під час повітряних тривог. Тепер діти йдуть до школи, і для них це додатковий стрес. Дивись, як потрібно говорити з дитиною під час повітряної тривоги у школі — інструкція від UNICEF для батьків та вчителів.
Найперше потрібно дізнатися, що думає та почуває дитина з приводу евакуації в бомбосховище під час занять. Пояснити їй, що це необхідність, та нагадати елементарні правила під час повітряної тривоги.
Якщо твоя дитина ходить до школи самостійно, покажи їй на мапі найближчі укриття на шляху, адже сирена може застати нас де завгодно.
Також поясни, що під час повітряної тривоги транспорт зупиняється і потрібно шукати найближче укриття.
Пам’ятай: вчитель не має права відпустити дитину додому на прохання батьків під час повітряних тривог.
Подбай про те, щоб дитина мала з собою всю важливу інформацію — групу крові, номери телефонів батьків, адресу проживання, деталі про стан здоров’я.
Під час повітряної тривоги найголовніше — бути в безпеці, тож кожен вчитель має знати загальні правила евакуації. Крім цього, потрібно знати, як розмовляти з дітьми, щоб заспокоїти їх.
Якщо продовжити заняття немає змоги, потрібно зайняти дітей іншими активнощами. До прикладу, іграми на розвиток уяви та фантазії.
Такі ігри відволічуть дітей від поганих думок і заспокоять.
Ігри можуть бути різними, але найголовніше — заспокоїти та відволікти дітей.
Раніше ми розповідали про пісню, яка заспокоїть дитину під час повітряної тривоги.
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