Крокуй до укриття — песня-инструкция успокоит твоего ребенка во время воздушной тревоги

Украинская группа Танок на Майдані Конго (ТНМК) вместе с детским психологом Светланой Ройз записали песню-практикум для малышей, чтобы успокоить их во время воздушной тревоги.

Ведь с сентября многие дети вернутся в детские сады и школы из условно безопасных населенных пунктов, где было мало или вообще не было сирен. Поэтому реакции малышей на такой стресс могут быть разными.

Читай, как создавалась песня Крокуй до укриття и как она работает.

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Как успокоить ребенка во время воздушной тревоги

По словам психолога, во время сирены ребенок может испытывать тревогу, иметь панические атаки или впадать в ступор. Чтобы вывести его из шокового состояния, нужно:

направить активность;

помочь в контроле за дыханием;

дать возможность растянуть спазмированные мышцы;

выпить воды;

почувствовать контакт со своим телом;

вернуть контакт с реальностью.

Короткая ритмичная песенка Крокуй до укриття предлагает малышам выполнять упражнения, которые используют травматерапевты в своей работе. А еще она придает новый смысл воздушным тревогам: “Когда сирену слышишь — это ВСУ работает!”

Итак, когда ты идешь с ребенком в укрытие, можно петь эту песню и выполнять по крайней мере некоторые предложенные движения.

Создание песни Крокуй до укриття

Текст песни написала Светлана Ройз, музыку — Олег Михайлюта (Фагот), а исполнил ее Александр Сидоренко (Фоззи). Анимированный клип сделал Александр Корешеков.

Также в создании песни принял участие детский хореографический ансамбль Зернятко.

Как-то после записи курса для учителей я проснулась с мыслью, что нам не хватает совсем простого, практичного инструмента для детей. Нужна песня, — вспоминает Ройз.

Она обратилась с этим предложением к ТНМК, которым удалось написать трек всего за два часа!

— Она (Светлана Ройз — ред.) предложила сделать такую себе песенку-инструкцию для детишек, которые вскоре пойдут в школу во время войны.

Мы согласились, конечно, всегда готовы вписываться в правильные идеи. Но мы как раз собирались на долгий выезд и счет шел на часы. F&F успели, — написала группа.

ТНМК & Светлана Ройз — Крокуй до укриття: слушать онлайн

В этом году ожидание сентября наполнено тревожностью, страхами и смущением. Читай, как подготовить себя и ребенка к обучению в Украине.

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