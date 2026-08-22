Стиль жизни

Настоящая дружба познается в беде: 5 фраз, которые могут разрушить поддержку

Юлия Хоменко, редактор сайта 22 августа 2026, 19:00 3 мин.
Как не навредить словами: 5 фраз, которых следует избегать в разговоре с другом
Фото Pexels

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