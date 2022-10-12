Дихальні, ігрові, тактильні: вправи, щоб відволікти дитину від гучних звуків

Російські обстріли руйнують не лише наші будинки, а й залишають жахливий слід на спогадах маленьких українців. Останніми днями українські діти прокидалися від звуків вибухів, пішли не до школи, а у бомбосховища і підвали.

У такій ситуації батькам потрібно навчитися правильно підтримувати, відволікати та заспокоювати свою малечу. Поради спільно з Міністерством охорони здоров’я дає дитяча психологиня Світлана Ройз.

Як заспокоїти дитину під час вибухів

Варто діяти за певним алгоритмом, щоб дитина могла розслабитися та прийти до тями.

Зараз також дивляться

Нормалізація Дорослий фіксує і пояснює ситуацію. Варто казати: “Я бачу, що ти боїшся. Цей звук справді лякає, але він означає, що наші ЗСУ зафіксували загрозу і зараз її знешкоджують. Про нашу безпеку дбають — тож і нам треба подбати про себе і йти в укриття”. Підтримка

Дорослий сигналізує дитині про підтримку й пропонує дію: “Я з тобою і буду з тобою весь час. Хочеш, я візьму тебе на руки, а ти візьмеш свою іграшку (воду, домашнього улюбленця)”?

Завершення

Дорослий акцентує, що загроза минула, і відзначає силу дитини: “Усе минулося. Ми в безпеці. Спасибі, ти був(-ла) таким(-ою) сміливим(-ою), міцним(-ою). Ми чули так багато гучних звуків (їх можна назвати), але ми впорались.

Також можна пограти в терапевтичну гру, яка допоможе позбутися неприємних звуків чи спогадів про них. Наприклад, розтерти вуха та уявити, що з них “висипається” в долоню чи на землю все, що їм заважає. Можна уявити себе собакою, який щойно вийшов з води і струшує з себе всю воду.

Далі спробуй побудувати уявний місток до наступних дій: для цього запитуй дитину про те, що ви будете робити далі, коли вийдете з укриття.

Як відволікти дитину від гучних звуків Існує кілька видів практик, які допоможуть дитині відволіктися, а отже, і заспокоїтися під час тривоги. Світлана Ройз виділяє кілька варіантів, як можна зняти напругу в дитячому організмі. Аудіовправи для відволікання дитини співайте пісень у сховищі;

дай дитині аудіоказку чи заспокійливу музику в навушниках;

на кожен жахливий звук разом вигадуйте дражнилки на російських армійців. Дихальні вправи для відволікання дихати з гучним видихом, можна видихати ротом;

пускайте разом мильні бульки, щоб стимулювати глибоке дихання;

придумай, що дитина має здувати з долоні чи якоїсь поверхні. Тактильні вправи для відволікання дитини дай дитині смоктати льодяник, сухофрукт;

стукай дитині у зоні вух та роби масаж, щоб вона розслабилася;

викликай у дитини позіхання, проводячи пальцем від козелка вуха до щелепного суглоба. Ігрові практики для відволікання грайте в слоника: потрібно руками закривати-відкривати вуха;

можна грати в ловлю комарів: нехай дитина ловить комариків та гучно плескає в долоні, але не торкається інших гравців. А як поводитися вчителям, коли під час уроків звучить сигнал повітряної тривоги, ми пояснювали раніше.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!