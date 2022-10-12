Дихальні, ігрові, тактильні: вправи, щоб відволікти дитину від гучних звуків

Російські обстріли руйнують не лише наші будинки, а й залишають жахливий слід на спогадах маленьких українців. Останніми днями українські діти прокидалися від звуків вибухів, пішли не до школи, а у бомбосховища і підвали.
У такій ситуації батькам потрібно навчитися правильно підтримувати, відволікати та заспокоювати свою малечу. Поради спільно з Міністерством охорони здоров’я дає дитяча психологиня Світлана Ройз.
Варто діяти за певним алгоритмом, щоб дитина могла розслабитися та прийти до тями.
Дорослий фіксує і пояснює ситуацію. Варто казати: “Я бачу, що ти боїшся. Цей звук справді лякає, але він означає, що наші ЗСУ зафіксували загрозу і зараз її знешкоджують. Про нашу безпеку дбають — тож і нам треба подбати про себе і йти в укриття”.
Дорослий сигналізує дитині про підтримку й пропонує дію: “Я з тобою і буду з тобою весь час. Хочеш, я візьму тебе на руки, а ти візьмеш свою іграшку (воду, домашнього улюбленця)”?
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Дорослий акцентує, що загроза минула, і відзначає силу дитини: “Усе минулося. Ми в безпеці. Спасибі, ти був(-ла) таким(-ою) сміливим(-ою), міцним(-ою). Ми чули так багато гучних звуків (їх можна назвати), але ми впорались.
Також можна пограти в терапевтичну гру, яка допоможе позбутися неприємних звуків чи спогадів про них. Наприклад, розтерти вуха та уявити, що з них “висипається” в долоню чи на землю все, що їм заважає. Можна уявити себе собакою, який щойно вийшов з води і струшує з себе всю воду.
Далі спробуй побудувати уявний місток до наступних дій: для цього запитуй дитину про те, що ви будете робити далі, коли вийдете з укриття.
Існує кілька видів практик, які допоможуть дитині відволіктися, а отже, і заспокоїтися під час тривоги. Світлана Ройз виділяє кілька варіантів, як можна зняти напругу в дитячому організмі.
А як поводитися вчителям, коли під час уроків звучить сигнал повітряної тривоги, ми пояснювали раніше.
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