Співай, грай, танцюй — як допомогти дитині подолати страх темряви за допомогою веселих ігор

Страх темряви досить поширений серед дітей. Його часто мають навіть у дорослому віці. Але у зв’язку з війною, постійним стресом та психологічними травмами ця фобія може загострюватись.
Психологиня Світлана Ройз розповіла для UNICEF Україна, як підтримати малюка. Вона пропонує грати в ігри, адже це найпростіший спосіб зняти напругу.
Ці ігри підходять для різного віку та поділяються на аудіальні та тілесні.
Зараз складно всім: і дорослим, і малим. Але пам’ятай, що родина — твій оберіг і фортеця незалежно від того, де ти знаходишся. Читай, як підтримати дитину під час війни та чому не варто бути ідеальними батьками.
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