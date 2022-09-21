Пой, играй, танцуй — как помочь ребенку преодолеть страх темноты с помощью веселых игр

Страх темноты достаточно распространен среди детей. Его часто имеют даже во взрослом возрасте. Но в связи с войной, постоянным стрессом и психологическими травмами эта фобия может обостряться.
Психолог Светлана Ройз рассказала для UNICEF Украина, как поддержать малыша. Она предлагает играть в игры, ведь это самый простой способ снять напряжение.
Эти игры подходят для всех возрастов и делятся на аудиальные и телесные.
Сейчас сложно всем: и взрослым и маленьким. Но помни, что семья — твой оберег и крепость независимо от того, где ты находишься. Читай, как поддержать ребенка во время войны и почему не следует быть идеальными родителями.
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