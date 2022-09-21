Пой, играй, танцуй — как помочь ребенку преодолеть страх темноты с помощью веселых игр

Страх темноты достаточно распространен среди детей. Его часто имеют даже во взрослом возрасте. Но в связи с войной, постоянным стрессом и психологическими травмами эта фобия может обостряться.

Психолог Светлана Ройз рассказала для UNICEF Украина, как поддержать малыша. Она предлагает играть в игры, ведь это самый простой способ снять напряжение.

Эти игры подходят для всех возрастов и делятся на аудиальные и телесные.

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Аудиальные игры с детьми в темноте

петь хором;

играть на музыкальных инструментах;

играть на воображаемых музыкальных инструментах и ​​издавать звуки, воспроизводя мелодию барабанов, скрипки и т.п.;

говорить на собственном вымышленном языке, пытаясь донести свою мысль е только интонацией;

произносить скороговорки вместе или наедине;

играть в “А я…!!!” и рассказывать о том, что мы умеем;

играть в Alias. Нужно угадывать слово по описанию, не называя его;

издавать звуки животных — другие должны угадать, кто из пушистиков так “говорит”. Кто угадал первый — становится ведущим;

“к счастью, к сожалению”. Ведущий придумывает ситуацию, а игроки поочередно продолжают историю, начиная со слов “к сожалению” или “к счастью”;

“испорченный телефон”. Игроки шепотом передают друг другу слово. Последний участник должен сказать вслух, что он услышал;

говорить слова наоборот, не записывая их. Например, “чайник” — “киньяч”, “стена” — “анитс”;

рассказывать истории на какую-то тему;

рассказывать истории за одну минуту;

играть в слова. Каждый игрок называет слово на последнюю букву слова предыдущего игрока;

найти ассоциации. Один игрок называет слово, следующий — свою ассоциацию к нему, то есть первое, что приходит в голову;

придумывать слова, которых не существует, и придумывать им значение.

Телесные игры с детьми в темноте

выучить несколько букв из азбуки Морзе и передавать простые слова прикосновениями;

взяться за руки и осторожно сжать ладонь сидящему рядом по часовой стрелке;

вообразить, что тело — музыкальный инструмент. И каждая его часть издает звук. Тогда трогать ребенка ладонью, чтобы он пел, мурлыкал и т.п.;

отбивать ритм знакомой песни или, например, звука дождя. Можно отстучать мелодию зубами, щелкать языком, отбивать ладонью, ногами и т.п.;

обнимать друг друга и целовать;

танцевать под воображаемую или настоящую мелодию;

передавать предмет по кругу с закрытыми глазами и угадывать, что это такое;

касаться ладоней ведущего, чтобы тот угадал человека, который его касается;

сделать себе избушку из подушек и одеял;

если комната знакомая и безопасная, то можно выбрать ведущего, который будет ловить игроков в темноте по звуку хлопка в ладони. Кто попался — становится новым ведущим;

играть в теневой театр руками или игрушками;

посветить фонарем сквозь дуршлаг на стену и любоваться “звездами”.

Сейчас сложно всем: и взрослым и маленьким. Но помни, что семья — твой оберег и крепость независимо от того, где ты находишься. Читай, как поддержать ребенка во время войны и почему не следует быть идеальными родителями.

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