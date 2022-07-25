Ребёнок должен быть неудобным: Светлана Ройз о том, как поддержать ребенка во время войны и чего делать не стоит

Война так или иначе влияет на отношения в семье. Однако в наших силах сделать так, чтобы они изменились к лучшему, а не к худшему.

Детский и семейный психолог Светлана Ройз рассказала в эфире телемарафона, как правильно поддержать ребенка во время войны, почему не стоит быть идеальными взрослыми для малышей и как помочь гиперактивным или слишком спокойным деткам во время боевых действий.

Психика детей во время войны

Дети более гибкие и адаптивные. Их психика легче приспосабливается, но она действительно более уязвима. Потому что у них нет взрослой осознанности и опыта, — отмечает Ройз.

По ее словам, залог стабильной психики детей — адекватное поведение родителей. Поэтому, прежде всего, взрослым нужно заботиться о своих эмоциях.

Когда родители закроют свои потребности, они смогут действительно увидеть потребности своих детей. Малышам важно знать, что родным не безразличны их чувства.

Существует две модели поведения ребенка при чрезмерной стрессовой ситуации: перевозбуждение и оцепенение (ступор).

Если ребенок перевозбужден, мы должны предоставить ему возможность двигаться и выпускать свою энергию. Такой малыш найдет успокоение в стабильности родителей.

А если ребенок наоборот слишком спокоен и вял, нужно поощрять его выполнять какие-то небольшие физические упражнения, например, дыхательные. Лучше всего, когда взрослые также повторяют эти действия и дают пример малышам.

Когда ребенок вялый и находится в состоянии ступора, родители редко бьют тревогу, рассказывает Светлана Ройз.

Но ребенок и в состоянии войны, и в мирное время должен быть неудобным для нас.

Если ты заметил(-а), что ребенку грустно или он переживает трудные эмоции, предложи сделать вместе какое-то действие, например: “Сожми меня в объятиях”, “Подыши вместе со мной” и т.д.

Любые упражнения или заботу о ребенке лучше завершать действием, советует детский психолог.

Срываюсь на ребенка: что делать

Понятно, что порой у каждого случаются эмоциональные срывы, и тогда все чувства могут вылиться на ребенка. В таком случае нужно напомнить себе и осознать, что ты живой человек, а значит, не идеальный. И не нужно даже пытаться стать таким.

Рядом с идеальными взрослыми дети не развиваются и не могут почувствовать спокойствие, — уверяет психолог.

Однако нужно честно объяснить малышу, что ты чувствуешь, почему злишься или грустишь, а также попросить прощения за свое поведение. В этом нет ничего страшного или постыдного.

Ребенок учится жизни, глядя на свое окружение. Поэтому от тебя зависит, как он в будущем будет реагировать на собственные эмоции и сможет ли справиться с проблемами.

Чего делать не стоит

Во время разговора с детьми точно не нужно перебрасывать на них чувство ответственности и говорить что-то вроде “ради тебя я покинул/-ла свой дом и переехал/-ла в другую страну”. Малыш не может справиться с таким объемом ответственности.

Лучше поддерживать чувства ребенка и подчеркивать, что вы вместе справитесь со всеми проблемами и все будет хорошо.

Постоянный стресс, страх за жизнь, усталость и неопределенность приводят к психологическому истощению. В таком состоянии взрослые могут срываться на ребенка. Читай, что такое эмоциональное выгорание у родителей и как контролировать свои чувства.

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