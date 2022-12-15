Поможет справиться с тревогой: что такое диафрагмальное дыхание и как им пользоваться

Современные события могут выбить тебя из колеи: тревога, панические атаки, стресс — все это может стать нашим постоянным “другом”. Как справиться с тревогой и при чем здесь дыхание — объяснил психолог и психотерапевт Вячеслав Халанский.

Диафрагмальное дыхание, которое также называют глубоким дыханием, или дыханием животом, — это простая техника, которой обучают людей с тревогой, чтобы помочь справляться со стрессом, вызванным тревожными мыслями в состояниях диссоциации или дереализации.

— Сосредоточение дыхания — это эффективный способ позволить телу расслабиться, — объясняет врач.

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При практике диафрагмального дыхания живот, а не грудная клетка двигается с каждым вдохом, расширяясь во время вдоха и сужаясь во время выдоха.

Сознательно уделяя внимание каждому вдоху, ты отвлекаешься и успокаиваешь свой разум.

Как помогает диафрагмальное дыхание

Снижает частоту сердечных сокращений и давления;

уменьшает мышечное напряжение;

повышает насыщенность крови кислородом;

приносит тепло рукам и ногам;

повышает энергию и мотивацию;

улучшает концентрацию;

укрепляет иммунную систему;

снижает гормоны стресса;

активирует реакцию организма на расслабление и изменяет реакцию на стресс;

легко внедряется без лекарства или затрат.

Как правильно дышать диафрагмой

Сядь или ляг в удобном месте. Закрой глаза. Положи одну руку на грудь, а другую — на живот. Нижняя рука должна совершать движение. Верхняя рука должна оставаться неподвижной или двигаться только во время нижней движения. Вдыхай носом около четырех секунд, чувствуя, как расширяется живот. Задержи дыхание на две секунды. Выдыхай очень медленно и равномерно через рот в течение примерно шести секунд. Рот должен быть расслаблен. Повторяй такую методику в течение пяти или более минут.

— Диафрагмальное дыхание является отличным инструментом для расслабления, но это навык, нуждающийся в практике, — отмечает Вячеслав Халанский.

Такие упражнения могут помочь с концентрацией внимания. О других методиках по улучшению памяти и концентрации читай в нашем материале.

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