Поможет справиться с тревогой: что такое диафрагмальное дыхание и как им пользоваться

Современные события могут выбить тебя из колеи: тревога, панические атаки, стресс — все это может стать нашим постоянным “другом”. Как справиться с тревогой и при чем здесь дыхание — объяснил психолог и психотерапевт Вячеслав Халанский.
Диафрагмальное дыхание, которое также называют глубоким дыханием, или дыханием животом, — это простая техника, которой обучают людей с тревогой, чтобы помочь справляться со стрессом, вызванным тревожными мыслями в состояниях диссоциации или дереализации.
— Сосредоточение дыхания — это эффективный способ позволить телу расслабиться, — объясняет врач.
При практике диафрагмального дыхания живот, а не грудная клетка двигается с каждым вдохом, расширяясь во время вдоха и сужаясь во время выдоха.
Сознательно уделяя внимание каждому вдоху, ты отвлекаешься и успокаиваешь свой разум.
Сознательно уделяя внимание каждому вдоху, ты отвлекаешься и успокаиваешь свой разум.
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— Диафрагмальное дыхание является отличным инструментом для расслабления, но это навык, нуждающийся в практике, — отмечает Вячеслав Халанский.
Такие упражнения могут помочь с концентрацией внимания. О других методиках по улучшению памяти и концентрации читай в нашем материале.
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