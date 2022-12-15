Психология

Поможет справиться с тревогой: что такое диафрагмальное дыхание и как им пользоваться

Виктория Мельник, редактор сайта 15 декабря 2022, 16:00
Диафрагмальное дыхание
Фото: Pexels

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