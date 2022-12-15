Психологія

Допоможе впоратися з тривогою: що таке діафрагмальне дихання та як ним користуватися

Вікторія Мельник, редакторка сайту 15 Грудня 2022, 16:00
Діафрагмальне дихання
Фото: Pexels

Більше новин
ДСНС
Будні героїв: як миколаївські рятувальники працюють на волосині від смерті
Взуття
Якщо купив(-ла) не за розміром: як розтягнути взуття
НР
Хмари та сніг з дощем: прогноз погоди на Новий рік по всіх областях України
Різдвяний штолен
Різдвяний штолен — як приготувати надзвичайний кекс до свят
Дивитись більше

Матеріали по темі

Післяпологова депресія симптоми та ознаки, лікування
Почуваюся пригніченою та непривабливою! Що таке післяпологова депресія та як собі допомогти
щоденний догляд за шкірою
Правильний догляд за шкірою обличчя: косметологиня про найчастіші помилки та небезпечні речовини
Безкоштовні обстеження
Абсолютно безплатні! Де та хто може пройти безкоштовні МРТ та КТ в Україні
хвороби
Придатний чи ні? Список хвороб, з якими не беруть на службу

Відео
0:02:52
ДСНС

Будні героїв: як миколаївські рятувальники працюють на волосині від смерті
Голодомор
Європарламент визнав Голодомор геноцидом українського народу: що це означає
Житло та соцвиплати для українців в Польщі: нові зміни до закону
Право на житло, соцдопомогу та перебування в країні — нові зміни для українських біженців у Польщі
Сексуальне насилля
Ґвалтували та обливали окропом: яким був “русскій мір” на Херсонщині
0:05:39
Скасування мита
Рада скасувала мита на імпорт генераторів для українців — все, що тобі потрібно знати
Карта бойових дій України
Актуальна карта бойових дій в Україні 15 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:04:25
Декомунізація
Більше ніяких російських, підмосковських та ростовських: як у Запоріжжі перейменовують вулиці
0:03:21
Катівні для дітей
Камера з карематом: у Херсоні знайшли дитячу катівню та докази тортур
0:05:11
Старий Салтів сьогодні: як ситуація в селищі 14.12.22
Вифлеємський вогонь для селища на Харківщині — як відновлюється колись людний та гамірний Старий Салтів
ЗРК Patriot
Ефективний проти ворога ЗРК Patriot: характеристики, ціна та в кого є на озброєнні
Більше відео
У грудні українські військові отримають на 37% більше виплат: Ганна Маляр розповіла чому
Читати далі
Українські військові отримають підвищену зарплатню до свят — у Міноборони пояснили чому

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь