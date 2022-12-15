Допоможе впоратися з тривогою: що таке діафрагмальне дихання та як ним користуватися

Сучасні події можуть вибити тебе зі звичної колії: тривога, панічні атаки, стрес — усе це може стати нашим постійним “другом”. Як впоратися з тривогою та до чого тут дихання — пояснив психолог та психотерапевт В’ячеслав Халанський.

Діафрагмальне дихання, яке також називають глибоким диханням, або диханням животом, — це проста техніка, якої навчають людей з тривогою, щоб допомогти справлятися зі стресом, спричиненим тривожними думками у станах дисоціації або дереалізації.

— Зосередження дихання — це ефективний спосіб спонукати тіло розслабитися, — пояснює лікар.

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Під час практики діафрагмального дихання живіт, а не грудна клітка, рухається з кожним вдихом, розширюючись під час вдиху та звужуючись під час видиху.

Свідомо приділяючи увагу кожному вдиху, ти відволікаєшся та заспокоюєш свій розум. Як допомагає діафрагмальне дихання

Знижує частоту серцевих скорочень і артеріальний тиск;

зменшує м’язову напругу;

підвищує насиченість крові киснем;

приносить тепло рукам і ногам;

підвищує енергію та мотивацію;

покращує концентрацію;

зміцнює імунну систему;

знижує гормони стресу;

активує реакцію організму на розслаблення та змінює реакцію на стрес;

легко впроваджується без ліків або витрат.

Як правильно дихати діафрагмою

Сядь або ляж в зручному місці. Закрий очі. Поклади одну руку на груди, а іншу — на живіт. Нижня рука має виконувати рух. Верхня рука має залишатися нерухомою або рухатися лише під час руху нижньої. Вдихай носом приблизно чотири секунди, відчуваючи, як розширюється живіт. Затримай дихання на дві секунди. Видихай дуже повільно і рівномірно через рот протягом приблизно шести секунд. Рот має бути розслаблений. Повторюй такі дії протягом п’яти чи більше хвилин.