Допоможе впоратися з тривогою: що таке діафрагмальне дихання та як ним користуватися

Сучасні події можуть вибити тебе зі звичної колії: тривога, панічні атаки, стрес — усе це може стати нашим постійним “другом”. Як впоратися з тривогою та до чого тут дихання — пояснив психолог та психотерапевт В’ячеслав Халанський.
Діафрагмальне дихання, яке також називають глибоким диханням, або диханням животом, — це проста техніка, якої навчають людей з тривогою, щоб допомогти справлятися зі стресом, спричиненим тривожними думками у станах дисоціації або дереалізації.
— Зосередження дихання — це ефективний спосіб спонукати тіло розслабитися, — пояснює лікар.
Під час практики діафрагмального дихання живіт, а не грудна клітка, рухається з кожним вдихом, розширюючись під час вдиху та звужуючись під час видиху.
Свідомо приділяючи увагу кожному вдиху, ти відволікаєшся та заспокоюєш свій розум.
Свідомо приділяючи увагу кожному вдиху, ти відволікаєшся та заспокоюєш свій розум.
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— Діафрагмальне дихання є чудовим інструментом для розслаблення, але це навичка, яка потребує практики, — наголошує В’ячеслав Халанський.
Такі вправи також можуть допомогти з концентрацією уваги. Про інші методики для покращення пам’яті та концентрації читай у нашому матеріалі.
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