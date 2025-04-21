Для тебя Психология

Визуализируй и воплощай мечты: что такое карта желаний и как ее сделать

Анастасия Грубрина, журналист сайта 21 апреля 2025, 15:15
карта желаний
Фото Unsplash

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