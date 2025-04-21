Визуализируй и воплощай мечты: что такое карта желаний и как ее сделать

Наши заветные желания не всегда зависят от удачи и благоприятных обстоятельств. Чтобы не откладывать мечты в дальний ящик, можно сделать карту желаний. Она поможет помнить и прилагать усилия к достижению желаемого. Что такое карта желаний и как ее сделать, чтобы она работала на удачу — читай в материале.

Карта желаний: как сделать, чтобы она работала на удачу

Карта желаний — это самодельный плакат или доска, на которую нужно крепить свои мечты, цели и желания. Такой способ визуализирует и собирает все мечтания в одном месте и позволяет не откладывать желаемое на потом.

Сделать карту желаний можно онлайн или в бумажном виде. Лучше делать бумажную, ведь так процесс становится более интересным. Приобщиться к нему могут родные и близкие. Или ты можешь сделать карту желаний только своей.

Чтобы сделать карту, выбери место, где будешь видеть ее каждый день. Это может быть рабочее пространство рядом с письменным столом или место, где ты любишь находиться. Так ты будешь часто видеть, обдумывать свои цели и становиться ближе к ним.

Подумай о том, чего хочешь добиться во всех сферах жизни: семья, здоровье, карьера, хобби, отдых, другие материальные и нематериальные вещи. Визуализируй избранное. Можешь вырезать подходящие картинки из журналов или распечатать их. Составь карту и закрепи ее на доске. Если хочешь делать на стене, подойдут скрепки или скотч. Расположи в центре самое заветное желание, а дальше — по убыванию.

Как формулировать желания для карты

Чтобы мечты обязательно сбывались, нужно четко их сформулировать в настоящем времени и прописать на обратной стороне каждой из картинок. Например, “Я счастлив (-а) и здоров (-а)” или “Я работаю на важной и хорошо оплачиваемой должности”.

Если твое желание с карты сбылось, мысленно поблагодари за это карту и себя, а потом замени желание на новое, ведь мы не должны останавливаться на достигнутом. К тому же на карте не должно быть пустых мест.

Надо хорошо обдумать свои мечты. Ведь может случиться так, что ты к ним не готов (-а). К примеру, ты хочешь завести домашнего питомца и добавляешь его на карту. Но потом оказывается, что это большая ответственность. Поэтому учти все возможные стороны своих желаний, чтобы они приносили только то, чего ты ожидаешь.

Психологи говорят, что создание карты желаний помогает нам отсеивать рутинные вещи и выделять действительно важное. А постоянное напоминание карты, которая перед глазами, стимулирует к саморазвитию и воплощению мечтаний.

Как сделать карту желаний на телефоне

На телефоне поставить себе цели в год тоже можно. Создать карту желаний можно в приложениях WishWish, Vision Board или Trello. Они очень просты в использовании. Здесь есть многообразие шаблонов для создания красивой доски желаний.

Можно прикреплять фото и даже маленькие видео. В приложении Trello чаще всего решают рабочие вопросы, но здесь ты можешь группировать мечты по секторам или отраслям.

Чтобы сделать красивую карту желаний на телефоне, продумай, какие твои мечты на год, пять или десять лет? Можно найти соответствующие картинки, например в Pinterest, заскринить их. Пропиши пунктами цели, и прикрепи к каждой фото. Или сделай коллаж только из фото.

Карта дает вдохновение и толчок к действиям. Ведь когда ты видишь свою мечту, хочешь к ней двигаться. Поэтому попробуй сделать карту желаний на следующий год и проверь, как она повлияет на твою жизнь.

Раньше мы рассказывали, как объяснить детям, что мечтать важно.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!