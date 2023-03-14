Родительство

Чувство безопасности и силы двигаться вперед! Как объяснить детям, что мечтать важно и почему сейчас люди боятся это делать

Богдана Макалюк, редактор сайта 14 марта 2023, 10:00
Чому важливо мріяти: як батькам пояснити це дітям
Фото: Pexels

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Чувство безопасности и силы двигаться вперед! Как объяснить детям, что мечтать важно и почему сейчас люди боятся это делать
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