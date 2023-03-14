Чувство безопасности и силы двигаться вперед! Как объяснить детям, что мечтать важно и почему сейчас люди боятся это делать

Наверное, сейчас у всех украинцев только одна мечта — победа Украины. И это очень хорошо, ведь это то, что нас объединяет и дает силы двигаться вперед. Но это также может указывать на то, что многие запрещают себе мечтать. Так могут поступать и дети, а мечтать для них очень важно!

Надежды и мечты — это одни из ресурсов нашего военного времени. Однако из-за стресса и травматизации многие сфокусированы на прошлых переживаниях. Но мечты — это о будущем, они приближают его, особенно, если добавить план действий.

Мечты и творчество сейчас можно использовать в качестве терапевтического инструмента. Детский психолог Светлана Ройз для Unicef рассказала, как родители могут помочь детям позволить себе мечтать.

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Почему сейчас сложно мечтать

Потому что есть разочарование, что прошлые мечты не сбылись.

В этом случае детям важно ощутить соболезнования родителей. Они должны поддержать и сказать ребенку, как им жаль, что мечта не сбылась.

Можно предложить трансформировать мечту под современные реалии или создать новую.

Надо понимать, что мечта может не осуществиться так, как мы хотим, но важно сохранить надежду.

Потому что есть чувство вины. Радостные эмоции и мечты во время войны могут усиливать чувство вины того, что мы выжили.

Тогда нужно рассказывать как детям, так и взрослым, что радость — это энергия. В свою очередь, она придает чувство безопасности, спокойствия, расслабления. Радостная энергия нужна для восстановления.

Потому что желать чего-то только для себя может казаться эгоизмом.

Здесь важно понять самому и объяснить ребенку, что радость — это забота о себе. А когда мы заботимся о себе, то только тогда мы можем чувствовать потребность заботиться о других.

Позволить себе мечтать — это тоже забота, потому что это возвращение себе целостности.

Когда мы переживаем травматический опыт, у нас страдает область воображения.

Надо вернуть ребенка к творчеству, тогда он может снова начать мечтать, поэтому у него восстановится чувство безопасности.

Безопасность для ребенка — это присутствие родителей и надежность. Надо оставлять возможность хоть что-то контролировать, должна быть хоть какая-то предсказуемость.

Потому что сейчас кажется, что мечты неуместны, а мечта может быть только о победе.

Тогда ребенку следует объяснить, что большая победа состоит из многих наших личных побед.

Ступени мечты

Светлана Ройз советует родителям предложить ребенку пройтись по “ступеням мечты” и сделать это не только для себя, но и для других:

Мечта для себя Мечта для ближайших Мечта для семьи Мечта друзей – одноклассников – соседей – общины Мечта для города Мечта для страны Мечта для мира

Также она советует начинать разговор о мечтах простыми вопросами, например: “А знаешь, о чем я мечтаю именно сейчас?” или “Если бы у тебя была волшебная палочка, чтобы ты наколдовал(-а)?”

Психолог отмечает, что сейчас мечты детей могут быть более материальными. Это нужно, чтобы ощутить опору и заземление.

Важно также сформировать связь: мечта – действие. Ведь само действие придает нам силы контроля.

На пути к мечте можно выполнять “продуктивную рутину”, например, каждый день учить новое слово иностранного языка или новое движение танца. Затем можно спросить ребенка: “А что ты сегодня сделал(-ла), чтобы приблизить мечту?”

Практика для мечтаний

Светлана Ройз советует практику для мечтаний. Надо стать в полный рост, представить, что стоишь под звездным небом. Думать, что каждая звезда — это наша мечта. Протянуть руку вверх и снять звезду — ту, которая сейчас нам кажется нашей мечтой. Положить ее на грудную клетку или в карман, со словами: “Это может быть моим, это мое”. Главное помнить — для нас есть много звезд, мечтаний и желаний.

Занятия спортом помогают нам справиться со стрессом и улучшают физическое состояние здоровья, но это не все. Ранее мы рассказывали, почему детям следует заниматься спортом.

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