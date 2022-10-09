Встретились после долгой разлуки, а радости нет? Почему исчезает близость во время войны и как ее вернуть

Война разлучила миллионы украинских семей. Кто-то пошел в ряды ВСУ и не видит своих родных несколько месяцев, а кто-то был вынужден уехать за границу и уже давно забыл, что такое тепло близкого человека.

И если поначалу боль от разлуки может быть просто невыносимой, то со временем у людей могут возникать неоднозначные ощущения перед столь долгожданной встречей.

Что со мной? Неужели больше не люблю? Чувства угасли? Почему нет никаких эмоций? Психолог София Терлез поговорила об этом с журналистом Марком Ливином в подкасте Между нами.

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Почему исчезает чувственность во время войны

Психолог объясняет, что мозг умышленно “выключает” эмоции, если понимает, что они для него слишком тяжелые. Например, часто армейцы на передовой выполняют свои обязанности хладнокровно, то есть без чувств.

Также бывает с врачами, спасателями и некоторыми другими профессиями. Иначе просто невозможно. То, что видят и переживают эти люди каждый день, — чересчур для психики.

Поэтому когда человек расстается со своими близкими, то со временем сознательно или бессознательно ищет способ отвлечься от своих переживаний и печали. Эмоции выключаются, а значит и привязанность.

Когда спустя, условно, полгода человек встречается со своими родными, то очень трудно сразу снова включить эту близость.

То есть это нормально, если у тебя возникают вопросы, хочешь ли ты еще видеть человека, которого не видел пол года. Ты уже привык жить без него.

— У тебя вторичные преимущества от этого. Например, играешь на гитаре в два часа ночи и никто тебя не упрекает, — объясняет Терлез.

Также причиной исчезновения чувственности может быть депрессивный момент в жизни, например, одновременная потеря важных для человека вещей (карьеры, дома, привычной жизни, комфорта и т.п.).

Человек, прекрасно справлявшийся на работе и кормивший семью, после потери дохода не знает, какой он теперь в глазах близких.

Он не уверен, будут ли его любить и далее, даже когда он не трудоустроен.

Как вернуть близость

Лучшее, что можно сделать в такой ситуации, — говорить. Эмоционально откройся своим родным, чтобы увидеть и понять их чувства. Иначе то, о чем мы молчим, съедает нас изнутри.

Нередко из-за потери чувственности могут возникать конфликты. И это абсолютно нормально. Более того, это очень важно для того, чтобы пересмотреть свои отношения и проговорить все, что беспокоит.

Как-то психолог Зоя Симаходская сказала: “Смотри не на то, как пары ссорятся, а на то, как пары мирятся”. В этом скрывается глубокая мудрость.

Ведь понятно, что во время конфликта у всех есть разные эмоции, проявление которых может оскорблять партнера. Однако важно находить в себе силы прийти друг к другу после ссоры и обсудить все.

Это значит, что люди действительно хотят быть вместе, несмотря ни на что, и исправлять недостатки в своих отношениях.

Во время войны партнеры могут чувствовать, что остыли друг к другу. Это отрицательно влияет на интимную жизнь. Читай, что такое секс-календарь и зачем планировать близость.

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