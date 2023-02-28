Дети и война: как потерянное детство повлияет на будущее и как родители могут помочь малышам

Мы все замечаем, как сейчас быстро повзрослели украинские дети. Многие ходят только в первый класс, но уже собирают средства для ВСУ. Они знают правила безопасности при обстрелах, что делать при объявлении воздушной тревоги. А старшие дети помогают родителям заботиться о меньших братиках и сестричках.

Жаль, что детство отняла война, дети проводили много времени в темноте во время отключений света и могли не ходить в школу или садик. Но малыши всегда могут видеть позитив, поэтому даже в убежищах дети играют в игры и поют песни.

Вікна поговорили с детским психологом Ириной Прожейко о том, как детство во время войны может повлиять на детей в будущем и как родители могут помочь своим малышам.

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Детство во время войны

Психолог говорит, что война не отменяет детство.

— Мы видели фото детей, которые ездят на санях в Бахмуте, в бомбоубежищах играют в шахматы, поют песни, расчесывают волосы куклам, читают книги. Детство не такое, как в мирное время, но оно есть.

В разном возрасте ребенок имеет разную ведущую деятельность — то, чем он занимается большую часть времени: эмоциональное общение со взрослыми у младенцев, игра — в дошкольном возрасте, учебная деятельность — в школьном. Именно эти проявления мы и видим у детей даже сейчас, — рассказывает Ирина.

Она объясняет, что дети обладают высоким уровнем адаптивности и стрессоустойчивости. Так что нельзя утверждать на все 100%, что война сильно повлияет на них.

— Мы не исключаем, что будет присутствовать страх внезапного наступления чего-то плохого, гиперреакция на громкие звуки, страх смерти и т.д. Я рекомендую родителям на данном этапе разговаривать с детьми.

Если видите проблему, обращайтесь к специалистам. Выявление проблемы на начальном этапе не позволит ей укорениться, — говорит психолог.

Как это может повлиять на ребенка во взрослой жизни

Эксперт объясняет, что высокий уровень адаптивности станет причиной приобретения навыков детей военного времени. Например, сейчас многие дети покинули свой дом, ценные игрушки и вещи, не совершили свои запланированные поездки.

— Какие качества может иметь ребенок в будущем?

Не привязываться к вещам (дом — там, где ты), не откладывать все на потом, быстро приспособиться к новому окружению и жизни, — объясняет психолог.

Также эти дети будут больше ценить семью, друзей и отношения с ними. Но нельзя сказать точно, что во взрослом возрасте они не будут компенсировать утраченное детство. Возможно, кто-то все же захочет поехать в ту сорванную поездку в Диснейленд.

О детях, которые берут на себя ответственность взрослых

Сейчас многие дети могут отвечать за своих меньших братиков или сестричек или помогать родителям в их работе. Так они забирают часть ответственности на себя. Ирина Прожейко говорит, что дети придают значение всем событиям, что происходят в их жизни.

— Факт ответственности, не совпадающей с возрастными нормами ребенка, повлияет на формирование у него картины мира.

Если дети берут ответственность родителей, то в результате не получают от взрослых ощущения безопасности и опоры.

Однако раннее взросление не всегда означает, что у человека будет плохое будущее, но может присутствовать внутренняя тревога и забота, — продолжает психолог.

По ее словам, дети могут перенести сценарий своего раннего взросления во взрослую жизнь. Человек сочтет, что все от него зависят (дети, семья), будет тащить на себе всех родных. Будет тревожиться за работу и доход, потому что это позволяет обо всех заботиться.

Во взрослой жизни такой человек не захочет напрягать кого-то своими проблемами, ведь просто не будет знать, как это — доверять и иметь рядом поддерживающего взрослого.

— К сожалению, угнетение чувств также является неотъемлемой частью таких людей. Самое безопасное место для них — они сами. Доверие и безопасность выстроены неправильно, — рассказывает эксперт.

Как это может повлиять на качество родительства в будущем

Ирина говорит, что потерянное детство может повлиять на качество родительства. Надо создать семью, а ее основа — любовь и доверие. У таких детей может быть сложно с чувствами.

— Любовь — это не только тогда, когда ты заботишься о ком-то, но и ответная забота. Принимать заботу или внимание других сложно таким людям. Это повышает внутреннюю тревожность, потому что человек будет стараться больше дать в ответ и отвечать своим представлениям, — объясняет Ирина.

По ее словам, тревожные родители воспитывают тревожных детей. Гиперопека — это разновидность патологического воспитания, и это все может повлиять на родительство.

Как могут родители помочь ребенку

Война принесла детям чувство утраты доверия и тревогу. А базовое доверие к миру формируется с первых дней жизни. Новорожденный малыш уже начинает осознавать, безопасен ли этот мир, можно ли доверять людям. Если мама всегда рядом и реагирует на плач, малыш испытывает доверие к миру. Сейчас, к сожалению, это может быть потеряно.

Поэтому Ирина Прожейко говорит, что родители могут быть гарантами поддержки доверия детей к миру. Надо быть всегда рядом. Показать, что жизнь изменилась, но ребенок может доверять родителям и себе.

Делать это можно через разговоры, нужно честно отвечать на вопросы.

— Разговоры вести по возрасту ребенка. Дошкольникам можно передавать смыслы через сказки, с более взрослыми детьми — вести откровенные разговоры.

Советы самые простые, но они действенные: говорить правду, обнимать детей, выслушивать ребенка и давать возможность прожить свои эмоции.

Это можно делать через разговоры или рисование. Если грустно — нарисовать эту грусть и обсудить. Возможно, вылить ее через пение, вылепить страх из глины и т.д.

Отвечать нужно только на те вопросы, которые задает ребенок, чтобы не навязать ему свои страхи.

— Я всегда говорю, что только взрослый, у которого есть собственный ресурс, сможет полноценно дать этот ресурс своему ребенку. Поэтому нужно прислушиваться к себе, преодолевать свои внутренние страхи и предубеждения и искать так называемые места силы. Ведь воспитание ребенка, особенно в такое непростое время, требует больших сил, — отмечает Ирина Прожейко.

Сейчас некоторые дети потеряли своих родителей на фронте или во время обстрелов, поэтому о них заботятся дедушки и бабушки. Ранее мы рассказывали, как воспитывать ребенка-сироту дедушкам и бабушкам.

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