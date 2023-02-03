Дать тепло и не разбаловать: советы бабушкам и дедушкам, которые воспитывают детей без родительской опеки

Из-за российской военной агрессии от 24 февраля 2022 года до начала декабря 2022 года без родительской опеки осталось более 5,8 тыс. детей. Об этом заявил представитель Национальной социальной сервисной службы Владимир Вовк.

Многие из этих детей перемещены в государственные учреждения для воспитания — детские дома. Заместитель министра социальной политики Украины Ульяна Токарева в октябре 2022 года во время эфира Суспільного отмечала, что во время военного положения правила усыновления изменились, но сам процесс не остановился.

— Летом были приняты изменения, что тот ребенок, судьбу родителей которого мы не знаем, может считаться лишенным родительской опеки и может быть устроен в семью или родственников, или приемных родителей, чтобы находиться в семейном окружении, чтобы о нем заботились, — говорит Токарева.

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Ближайшими родственниками для таких детей часто являются бабушки и дедушки. Но как старшему поколению воспитать внуков своими силами? Детский психолог Надежда Фиалка рассказала редакции Вікна-новини, какие ошибки не следует допускать в воспитании внуков-сирот и как бабушкам и дедушкам воспитать детей достойными людьми.

Особенности воспитания детей без родительской опеки

Современная семья несет наибольшую ответственность за воспитание ребенка. Именно она должна выполнять главную задачу — обеспечивать материальные и педагогические условия для духовного, морального, интеллектуального и физического развития юного поколения.

— В детском и подростковом возрасте воспитательное влияние родителей и близких является главным в формировании определенного стереотипа поведенческих реакций, поэтому бабушка и дедушка становятся главными значимыми фигурами в жизни детей. Но люди пожилого возраста часто нуждаются в психологической помощи и мерах по предотвращению выгорания, физического и эмоционального, — говорит психолог.

Но проблем в таких семьях обычно слишком много, начиная от элементарных физических — ведь пожилым людям физически трудно справляться со всеми обязанностями по уходу за ребенком.

Также дети, имея травматическое прошлое, нуждаются в специальной профессиональной помощи для преодоления психологических последствий. Опекуны часто не могут ее обеспечить, материально поддерживать реабилитацию.

Очень важен психологический аспект. Большая разница в возрасте часто вызывает разногласия во взглядах разных поколений, а следовательно, приводит к недоразумениям и конфликтам в семье.

Люди пенсионного возраста бывают далеки от потребностей современного мира в развитии и воспитании детей, не ориентируются в них. Поэтому часто просто не могут удовлетворить потребности детей, особенно подростков, которым необходимо особое внимание и особый подход.

А в идеале — превентивные беседы и меры по предотвращению девиантного поведения.

Как воспитывать внуков: советы бабушкам и дедушкам

Для того чтобы избежать проблем в подростковом возрасте, а также чтобы не нанести психологических травм, старшему поколению следует соблюдать несколько правил и советов.

Люди пожилого возраста, ставшие опекунами детей, должны оставаться в позиции мудрых дедушек и бабушек: не пытаясь заменить родителей и выполнять их роли, а только имея воспитательные функции.

Следует правдиво и открыто говорить о родителях. С детьми всегда нужно быть честными и откровенными, говорить все, учитывая возрастные особенности восприятия информации, даже если это неприятные новости.

Не пытайся носить маски супергероев — дети чувствуют фальшь. Не страшно быть слабыми, главное показать детям пример умения собираться и восстанавливаться в тяжелых ситуациях.

Своевременная и откровенная информация о своих состояниях и чувствах. Переживая потерю родных, следует быть одной семьей: вместе грустить, вспоминать родных, семейные истории, поддерживать семейные ритуалы, которые важны для детей, и создавать новые традиции.

Интересуйся духовными потребностями, учебой, поступками, увлечениями детей.

Избегай гиперопеки. Характерные непрерывные запреты, наставления, контроль за каждым шагом не только у подростков часто вызывают протест, провоцирующий обострение взаимоотношений.

Хвали детей за поступки, потому что они нуждаются в поддержке.

Главное не переборщить: если сделать ребенка центром целой семьи, то из такого человека может вырасти эгоцентрическая личность.

Избегай чрезмерной требовательности и не пытайся отвлечь детей от мыслей о родителях образованием, занятиями или кружками.

— Часто от ребенка требуют высоких результатов, не учитывая его интеллектуальных возможностей. Такие дети не могут играть, общаться со сверстниками. Со временем ребенок начинает выполнять все это формально, — приводит пример Надежда.

Это способствует истощению нервной системы и возникновению тревожности.

Во время войны изменились правила усыновления детей. В другом материале мы рассказывали, какие документы необходимы для этого и кто может усыновить ребенка.

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