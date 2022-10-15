Здоровье и красота

Чтобы преодолеть стресс и тревожность — техники медитации от Вадима Карпьяка и певицы Роксоланы

Елена Яковлева, редактор сайта 15 октября 2022, 12:00
Техніки медитації від Вадима Карп'яка та співачки Роксолани
Фото: Pexels

Больше новостей
Влад и Юля выбрались с окупации
Прятал фото в камуфляже и преодолел четыре километра на кресле колесном: история бывшего АТОвца Влада и его жены Юлии
Магнітні бурі у жовтні 2022 – календар небезпечних дат
Чтобы иметь хорошее самочувствие и не отменять планы — календарь магнитных бурь в октябре
Ситуація в Миколаєві 15.10.2022 - місцеві оговтуються після обстрілів
Сотни жилых многоэтажек разрушены! В Николаеве показывают последствия российских обстрелов
посівний календар на жовтень 2022
Лунный посевной календарь на октябрь: удачные даты для работы с растениями
Смотреть больше

Материалы по теме

Аніта Луценко вирушила в паломництво в Іспанії
Ног уже не чувствую, но вдохновленная — Анита Луценко рассказала о 200-километровом паломничестве в Испании
Що таке mindfullness
Как успокоиться и собраться с мыслями. Рассказываем о практике mindfulness
Ксения Мишина
Таблетка от депрессии и тревоги: Ксения Мишина рассказала о медитации в своей жизни
Як навчитись відчувати вдячність - поради психологині
Психология благодарности: какие чудеса творит искренняя признательность и как научиться замечать добро вокруг

Видео
0:03:32
Ситуація в Миколаєві 15.10.2022 - місцеві оговтуються після обстрілів

Сотни жилых многоэтажек разрушены! В Николаеве показывают последствия российских обстрелов
Чтобы преодолеть стресс и тревожность — техники медитации от Вадима Карпьяка и певицы Роксоланы
Ракетный удар по Киевской области, есть повреждения критической инфраструктуры. Что известно на данный момент
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 15 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:02:09
Перехоплені розмови росіян від ГУР: окупанти розповідають про нервові зриви
Сражаются с призраками и удивляются мастерству ВСУ — оккупант о событиях на фронте
0:03:24
Українці масово повертаються додому — скільки їх?
Россиянам нас не запугать! Украинцы массово возвращаются домой — почему?
0:03:08
Жителі Великої Олександрівки про російську окупацію
Им теперь нечего терять — жители села в Херсонской области рассказали о последствиях российской оккупации
0:13:50
Пташка
Это не война, а геноцид украинского народа: “Пташка” о том, что пережила в Мариуполе
0:10:49
Володимир Зеленський – привітання з 14 жовтня
Вы — самое дорогое, что у нас есть: поздравление Зеленского с Днем защитников и защитниц Украины
Чтобы преодолеть стресс и тревожность — техники медитации от Вадима Карпьяка и певицы Роксоланы
Никто и ничто не остановит нас! Главнокомандующий ВСУ Залужный поздравил с Днем защитников и защитниц
Карта бойових дій в Україні 14.10.2022 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 14 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
Больше видео
Календар риболовлі на жовтень 2022
Читать дальше
Ты точно будешь со вкусной рыбкой! Календарь рыбалки на октябрь 2022
Місячний календар стрижок на жовтень 2022
Читать дальше
Лунный календарь стрижек на октябрь 2022: лучшие даты для похода в парикмахерскую и новых причесок

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь