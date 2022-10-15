Чтобы преодолеть стресс и тревожность — техники медитации от Вадима Карпьяка и певицы Роксоланы

Во время войны всем сложно как морально, так и физически. Тревожные и депрессивные мысли, страх и неопределенность касательно будущего сковывают наше тело и разум.
Это мешает продолжать жить и концентрироваться на работе, семье, друзьях и хобби. Но каждому следует разработать свою “аптечку психологической помощи” и складывать туда действенные способы успокоения.
В проекте Скажи честно, как ты? телеведущий Вадим Карпьяк и певица Роксолана Сирота поделились своими техниками медитации, которые помогают им преодолевать стресс и состояние тревожности.
Вадим Карпьяк попробовал медитации после начала полномасштабной войны из-за стресса и скуке по своим родным, которые были вынуждены уехать в безопасное место.
Телеведущий показал упражнение, напоминающее рубание топором:
Роксолана признается, что иногда эмоции от прочтения новостей накрывают и тогда нелегко успокоиться и овладеть собой.
Певица рекомендует такое упражнение:
Проект призывает людей выполнять эти упражнения несколько минут в день, чтобы улучшить свое моральное состояние и ментальное здоровье.
Ведь очень опасно привыкать к войне и ужасам, что она несет с собой.
Успокоиться — одна из самых важных, но и самых трудных задач для каждого из нас. Читай, как перестать беспокоиться и жить во время войны.
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