Чтобы преодолеть стресс и тревожность — техники медитации от Вадима Карпьяка и певицы Роксоланы

Во время войны всем сложно как морально, так и физически. Тревожные и депрессивные мысли, страх и неопределенность касательно будущего сковывают наше тело и разум.

Это мешает продолжать жить и концентрироваться на работе, семье, друзьях и хобби. Но каждому следует разработать свою “аптечку психологической помощи” и складывать туда действенные способы успокоения.

В проекте Скажи честно, как ты? телеведущий Вадим Карпьяк и певица Роксолана Сирота поделились своими техниками медитации, которые помогают им преодолевать стресс и состояние тревожности.

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Упражнение Рубание топором

Вадим Карпьяк попробовал медитации после начала полномасштабной войны из-за стресса и скуке по своим родным, которые были вынуждены уехать в безопасное место.

Телеведущий показал упражнение, напоминающее рубание топором:

стань прямо, поставь ладони перед собой и представь, что держишь в руках топор;

заведи сложенные ладони за голову;

максимально напряги руки;

резко опусти ладони вниз, словно рубишь топором;

повтори несколько раз, пока не почувствуешь облегчение.

Упражнение Дерево

Роксолана признается, что иногда эмоции от прочтения новостей накрывают и тогда нелегко успокоиться и овладеть собой.

Певица рекомендует такое упражнение:

поставь ноги на ширину плеч;

плавно подними руку вверх;

тянись ребром правой руки вверх, будто пытаешься давить им на небо, а ребром левой руки тянись вниз;

в такой позе сделай несколько плавных вдохов и выдохов;

представь, что ты медленно расшатывающееся дерево. Немножко покачивайся;

на вдохе плавно выйди из позы и положи ладони на грудь. На выдохе медленно их опусти;

отдохни несколько секунд и сделай то же, но с другой рукой.

Проект призывает людей выполнять эти упражнения несколько минут в день, чтобы улучшить свое моральное состояние и ментальное здоровье.

Ведь очень опасно привыкать к войне и ужасам, что она несет с собой.

Успокоиться — одна из самых важных, но и самых трудных задач для каждого из нас. Читай, как перестать беспокоиться и жить во время войны.

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