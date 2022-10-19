Успокоиться, восстановиться и расслабиться — ТОП-5 упражнений для преодоления стресса

Наше ментальное и физическое состояния тесно связаны между собой и влияют друг на друга. Если тебе грустно, страшно, тревожно, то упражнения на физиологическом уровне могут улучшить твое настроение.
Соучредительница проекта Self Power Project о медитации Мария Черпак поделилась с изданием Vogue пятью упражнениями из кундалини-йоги для успокоения и поиска гармонии.
Первое упражнение позволит успокоить эмоции и расслабить мышцы. Оно поможет преодолеть грусть всего за 3-15 минут.
А если выполнять эту медитацию регулярно, то она улучшит работу легких и сердца.
А если выполнять эту медитацию регулярно, то она улучшит работу легких и сердца.
Сядь в удобную позу и закрой глаза. Положи левую ладонь на середину груди. Пальцы размести параллельно полу и направь вправо.
Кончики большого и указательного пальцев правой руки соедини. Поднеси правую руку от локтя вверх ладонью вперед. Пальцы подними вверх. Расслабь локоть и следи за тем, чтобы предплечья были перпендикулярны полу.
Сосредоточь внимание на своем дыхании. Медленно глубоко вдохни воздух, затем задержи дыхание подольше. Далее постепенно сделай полный выдох и снова подольше задержи дыхание.
Выполняй упражнение 3-30 минут. В конце трижды сделай сильный вдох и выдох. Расслабься.
Человек обладает способностью к самообновлению. Это упражнение активирует и ускоряет эти возможности.
Сядь в позу лотоса, подними правую руку над левой. Ладони направь вниз и расположи на уровне груди. Отведи локти в стороны, параллельно полу.
Медленно вдыхай ртом буквой “О”, а выдыхай через нос. Выполняй упражнение с закрытыми глазами в течение 3-11 минут.
В конце сделай вдох, задержи дыхание, сильно сожмись всем телом, а затем резко выдохни через рот. Повтори упражнение трижды.
Следующая практика называется Дыхание огня. Она эффективно помогает укрепить нервы.
Сядь и выпрями спину. Раскрой и немного подними грудную клетку.
Сделай горловой замок — немного опусти подбородок к груди, чтобы шея была продолжением прямого хребта. Закрой глаза и подними их в точке межбровья.
Быстро и сильно дыши через нос. Вдыхай и выдыхай одинаково по продолжительности. При этом на вдохе расслабляй мышцы, а на выдохе втягивай пупок в себя. Следи за ритмом дыхания.
Сначала попробуй выполнить упражнение в течение одной минуты, а затем постепенно увеличивай время.
Упражнение не простое, поэтому может появиться легкое головокружение или звон в ушах. Это нормальная реакция на новый вид дыхания. В таком случае сделай перерыв.
Заметь, что эту медитацию нельзя выполнять беременным и во время первых трех дней женского цикла.
Заметь, что эту медитацию нельзя выполнять беременным и во время первых трех дней женского цикла.
С помощью этого упражнения ты запустишь циркуляцию секреции из желез организма и расслабишь тело.
Сядь и вытяни ноги вперед. Возьмись руками за пальцы ног: указательными и средними пальцами рук обхвати большие пальцы ног, а большими пальцами рук нажми на ногтевую пластину.
На выдохе наклонись и тянись вперед, выпрямляя хребет. Голова должна двигаться последней. Повторяй это упражнение в течение одной-трех минут. Нормализуй дыхание.
В конце упражнения вдохни, выдохни и расслабься.
Точки контроля мозга расположены на кончиках пальцев. Это упражнение позволяет проработать нашу нервную систему.
Сядь в позу лотоса. Выпрями руки в стороны, а ладони разверни вверх. Сжимай и разжимай кулаки, двигая только четырьмя пальцами. При этом большие пальцы должны оставаться на месте.
Теперь прибавь сюда Дыхание огня: вдыхай вместе со сжатием кулаков и выдыхай, когда разжимаешь кулаки.
Движения рук и дыхание должны быть ритмичными и синхронными. Выполняй упражнение в течение четырех минут.
В конце опусти ладони вниз и продолжай еще двигаться в течение одной минуты.
Техники дыхания помогают успокоиться и снизить тревожность. Читай, как правильно медитировать и с чего начать.
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