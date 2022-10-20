Психология

Mindfulness и медитации: что поможет тебе пережить травматический опыт войны

Виктория Мельник, редактор сайта 20 октября 2022, 16:00
Что такое майндфулнес
Фото: Pexels

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