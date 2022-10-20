Mindfulness и медитации: что поможет тебе пережить травматический опыт войны

Обыденность — привычные ритуалы и места — является необходимой для чувства безопасности, предсказуемости мира, его удобства. Если у человека не просто отобрали привычные ритуалы, прогулки по знакомым улицам, походы в любимый магазин или кафе, но и вообще разрушили жилье, о безопасности говорить не приходится.

О том, как правильно переживать травматический опыт войны, рассказал психолог и травмотерапевт Владимир Абрамов.

Не у всех есть силы, ресурсы и поддержка, чтобы начать жизнь заново, — отмечает психолог.

Люди, находящиеся вне дома и читающие о бомбардировках родных городов, чувствуют боль и очень высокий уровень тревоги за близких и тех, кто остался в родном городе.

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Как справиться с эмоциями: mindfulness-медитации

Справиться с такими эмоциями поможет практика mindfulness. Это, с одной стороны, практика, а с другой — состояние особого отношения к мыслям и переживаниям. Регулярно практикуя mindfulness-медитации, человек становится осознанным и меняет свое отношение к ним.

Чтобы почувствовать mindfulness как состояние, сделай следующее упражнение:

Закрой глаза, представь себя на берегу реки. По воде плывут листья. Ты наблюдаешь за этими листьями — неотвратимо к тебе приходят разные мысли.

Твоя задача — замечать, что это за мысли, сажать их на листочки и наблюдать, как вода относит их.

Обычно мы начинаем думать о них, спорить с ними или напротив — стараться о них не думать или прогонять. Но это приводит лишь к руминации — пережевыванию мыслей по кругу, а это повышает стресс.

Старайся оставаться на берегу и просто замечать смысл своих мыслей, когда они приходят в голову. Некоторые мнения все равно будут тебя увлекать, это нормально. В то время как ты это замечаешь, ты и делаешь практику. Просто запомни это для себя и вернись на берег.

Ты наблюдатель, ты не должен/-на думать все свои мысли, а только выбираешь, что тебе делать.

Для того чтобы достичь этого состояния, чтобы оно стало привычным, необходимо практиковать mindfulness хотя бы 10-15 минут в день. Ты сидишь и следишь за дыханием, а твой тревожный мозг будет постоянно подбрасывать какие-то мысли. Твоя задача — фиксировать это и возвращаться к наблюдению за дыханием.

Рутина также возвращает к жизни

Также можно делать “осознанными” ежедневные дела, например: во время чистки зубов, приема душа или прогулки — обращай внимание именно на это занятие, а не на собственные мысли. И каждый раз, когда мысли перетягивают одеяло на себя, замечай это, отмечай для себя и возвращайся к отстраненному наблюдению за ними.

Mindfulness — это один из источников ресурса. Найди себе дело минимум на пол часа в день, во время которого испытываешь спокойную радость. Это может быть прогулка, чтение книги — что угодно, что доставит тебе удовольствие.

Если у тебя появляется чувство вины, что ты не имеешь права получать удовольствие, вспомни правило, сопровождающее выпадение кислородных масок в самолете: если путешествуешь с ребенком, маску надень сначала на себя, а потом на ребенка.

Еще одна техника стабилизации — Теппинг, или Бабочка.

Оцени свое эмоциональное состояние по десятибалльной шкале, где один — плохо, а десять — очень хорошо. Далее скрести руки на груди и положи ладони на плечи.

Поочередно, как можно скорее, хлопай руками по плечам в течение 45 секунд.

После этого снова оцени свое эмоциональное состояние. Если бал не изменился или стал выше, через несколько минут можно повторить это упражнение.

Важно прислушиваться к своему организму и реагировать на сигналы мозга. Постоянный стресс очень вредит нашему здоровью, особенно — женскому. В другом материале мы рассказывали тебе все о влиянии стресса на тело и мозг.

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