Виктор Жданов о переезде из Донецка, разрыве с женой и пьянстве

Популярный актер, заслуженный артист Украины Виктор Жданов, известный своими ролями в картинах Крепостная, Поймать Кайдаша, Захар Беркут, в программе Мой секрет с Машей Ефросининой рассказал, почему перебрался с семьей из Донецка и как ему удалось бросить пить.

О переезде из Донецка

— Случилась война, которая продолжается. Нужно было решать: или ты останешься там, или едешь в Киев.

Я не хочу, чтобы в моем городе мной руководили. Когда на тебя наставляют автомат и что-то распрашивают, потому что просто не взлюбили тебя. Когда вытирают об тебя ноги, это не очень приятно. Не хочу.

— Поговорили с женой, сели и уехали. Взяли только документы, — вспоминает актер.

Он признается, что в первые летние месяцы еще теплилась надежда, что все вернется на круги своя. Но в конце августа супруги приехали в оккупированный Донецк и поняли, что “это конец”.

Город вымер, там очень опасно было оставаться. И мы все начали с нуля.

О разрыве после 17 лет брака

В какой-то момент актер понял, что хочет уйти из отношений. Признается: о детях тоже думал, но они уже выросли, поэтому ответственность была уже меньшей.

Я не ушел к другой, я просто отошел, чтобы облегчить жене жизнь.

Но до сих пор Жданов не растерял благодарности и уважения к женщине, с которой прошел столь долгий путь.

То, каким вы меня видите, это на 90% ее заслуга. Я уважаю ее, как мать, как женщину, как актрису.

А дети поняли решение отца и не прекратили общение с Виктором (у актера двое детей 3 дочь и сын — ред.).

— Для меня это самое главное, — говорит он.

О проблемах с алкоголем

Одна ситуация, рассказывает Виктор Жданов, изменила его жизнь. До нее — пил, когда просыпалось желание. Но однажды вечером он выпивал, а после оказался в участке.

— На следующий день должен был быть спектакль, в котором я играю одну из центральных ролей, а у меня разбитое лицо, все в крови и спектакль играть не могу, — вспоминает актер.

Когда представление началось, к Жданову подошел главный режиссер и сказал: “Видишь, театр живет и без тебя на сцене”.

Было стыдно за все; за то, что ты такой и ты такое сделал. После этого случая пять с половиной лет я вообще ничего не употреблял.

За этот поступок, говорит Жданов, ему, с одной стороны, стыдно, а с другой — это помогло изменить жизнь к лучшему.

Напомним, что на телеканале СТБ выходит проект Мой секрет с Машей Ефросининой.

Гостями двойного выпуска программы стали главные актеры костюмированной драмы Крепостная, которая получила огромную популярность в Украине и за ее пределами. В студии Мой секрет зрители увидели Славу Красовскую, Анну Сагайдачную, Виктора Жданова, Алексея Яровенко, Наталку Денисенко и Тараса Цымбалюка.

А также мы рекомендуем к просмотру еще один сериал Кофе с кардамоном. Самая ожидаемая премьера этой зимы рассказывает историю запретной любви между украинкой и польским шляхтичем. События разворачиваются во Львове в середине 19 века.

Об особенностях съемок и о том, как готовили необычные наряды для актрис сериала, узнайте по ссылке.