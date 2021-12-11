История не хуже Крепостной: Кофе с кардамоном — главная премьера зимы

Кава з кардамоном — новый сериал, который стартует на СТБ этой зимой.

Это экранизация романа современной украинской писательницы Натальи Горницкой.

Десять серий снимали почти круглый год. Съемки были в замках, воспроизводили улицы — в общем, пытались максимально передать дух того времени.

Сериал об истории запретной любви между украинкой и польским шляхтичем.

События разворачиваются во Львове в середине 19 века. Сирота Анна влюбляется в старшего поляка-шляхтича Адама. За чувства женатого мужчины ей приходится бороться.

Это очень красивая история о любви единственной и на всю жизнь, — рассказывает главная героиня Елена Лавренюк.

Елену украинский зритель знает из фильма Дзідзьо контрабас. Актриса уверена: история влюбленной сироты точно никого не оставит равнодушным.

Брата главной героини играет актер Тарас Цымбалюк, известный ролями в фильмах Спіймати Кайдаша и Кріпосна. По сценарию он против любви сестры-украинки с поляком.

Это далеко не “мыло”, которое все привыкли смотреть. Нетипичные повороты, нетипичные абсолютно поступки героев, и в украинском кинематографе такого точно не было, — рассказывает Тарас Цымбалюк.

Интересная деталь, что костюмы шили персонально под каждого актера. За весь период съемок создали почти тысячу разных образов.

Виктория Шостак, собственноручно создавшая эти костюмы, говорит — идеи черпала из живописи того времени.

— Главная задача была отразить костюмом состояние героини и ее трансформацию на жизненном пути, — рассказывает костюмер.

Просмотр фильмов и сериалов — это один из лучших способов провести время с семьей. Напомним, что ранее Александр Педан посоветовал сериалы для просмотра с подростками.