Історія не гірше Кріпосної: Кава з кардамоном — найголовніша прем’єра зими

Кава з кардамоном — новий серіал, який стартує на СТБ цієї зими.

Це екранізація роману сучасної української письменниці Наталії Горницької.

Десять серій знімали майже цілий рік. Фільмували у замках, відтворювали вулиці — загалом, намагалися максимально передати дух тієї доби.

Серіал розповідає історію забороненого кохання між українкою та польським шляхтичем.

Події розгортаються у Львові середини 19 сторіччя. Сирота Анна закохується у старшого від себе поляка-шляхтича Адама. Почуття одруженого чоловіка їй доводиться виборювати.

Це дуже красива історія про кохання одне і на все життя, — розповідає головна героїня Олена Лавренюк.

Олену український глядач знає з фільму Дзідзьо контрабас. Акторка певна: історія закоханої сироти точно нікого не лишить байдужим.

Брата головної героїні грає актор Тарас Цимбалюк, відомий ролями у стрічках Спіймати Кайдаша та Кріпосна. За сценарієм, він проти кохання сестри-українки з поляком.

Це далеко не “мило”, яке всі звикли дивитися. Нетипові повороти, нетипові абсолютно вчинки героїв, і в українському кінематографі такого точно не було, — розповідає Тарас Цимбалюк.

Цікава деталь, що костюми шили персонально під кожного актора. За весь період знімань створили майже тисячу різних образів.

Вікторія Шостак, яка власноруч створювала ці костюми, каже — ідеї черпала з живопису того часу.

— Головним завданням було передати у костюмі стан головної героїні і її трансформації на життєвому шляху, — наголошує костюмерка.

Перегляд фільмів і серіалів — це один з найкращих способів провести час із родиною. Нагадаємо, що раніше Олександр Педан порадив серіали для перегляду з підлітками.