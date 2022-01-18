Віктор Жданов про переїзд із Донецька, розрив з дружиною та пияцтво

Популярний актор, заслужений артист України Віктор Жданов, відомий своїми ролями у картинах Кріпосна, Спіймати Кайдаша, Захар Беркут, у програмі Мій секрет з Машею Єфросініною розповів про те, чому перебрався з родиною з Донецька та як йому вдалося кинути пиячити.

Про переїзд із Донецька

— Сталася війна, яка триває і досі. Треба було вирішувати: або ти лишаєшся там, або їдеш у Київ.

Я не хочу, щоб у моєму місті мною керували. Коли на тебе наставляють автомат та щось випитують, бо просто не злюбили тебе. Коли об тебе витирають ноги, це не дуже приємно. Не хочу!

— Поговорили з дружиною, сіли та поїхали. Взяли тільки документи, — пригадує актор.

Він зізнається, у перші літні місяці ще жевріла надія, що все повернеться, як було. Втім, наприкінці серпня подружжя навідалося до окупованого Донецька і зрозуміло, що “це край”.

— Місто вимерло, там дуже небезпечно було лишатися. І ми почали усе з нуля.

Про розрив після 17 років шлюбу

В якийсь момент актор зрозумів, що хоче піти зі стосунків. Зізнається: про дітей теж думав, але вони вже виросли, тож відповідальність була вже меншою.

Я не пішов до іншої, я просто відійшов, щоб полегшити дружині життя.

Але і до цього часу не розгубив вдячності та поваги до жінки, з якою пройшов такий довгий шлях.

Те, яким ви мене бачите, — це 90% її заслуга. Я поважаю її, як матір, як жінку, як акторку.

А діти зрозуміли рішення батька і не припинили спілкування з Віктором (актор має доньку та сина — ред.).

— Для мене це найголовніше, — каже він.

Про проблеми з алкоголем

Одна ситуація, розповідає Віктор Жданов, змінила його життя. До того — пиячив, коли мав бажання. Але одного вечора він був напідпитку та потрапив до дільниці.

— Наступного дня мала бути вистава, де я граю одну з центральних ролей, а у мене розбите лице, весь у крові й виставу грати не можу, — пригадує актор.

Коли вистава розпочалася, до Жданова підійшов головний режисер і сказав: “Бачиш, театр живе і без тебе на сцені”.

Було соромно за все; за те, що ти такий є і ти таке зробив. Після цього випадку п’ять з половиною років я взагалі нічого не вживав.

За цей вчинок, каже Жданов, йому, з одного боку, соромно, а з іншого — це допомогло покращити власне життя.

Нагадуємо, що на телеканалі СТБ виходить проект Мій секрет із Машею Єфросініною.

Гостями подвійного випуску програми стали головні актори костюмованої драми Кріпосна, яка набула величезної популярності в Україні та за її межами. У студії Мій секрет глядачі побачили Славу Красовську, Анну Сагайдачну, Віктора Жданова, Олексія Яровенка, Наталку Денисенко і Тараса Цимбалюка.

Крім того, ми радимо до перегляду серіал Кава з кардамоном. Найочікуваніша прем’єра цієї зими розповідає історію забороненого кохання між українкою та польським шляхтичем. Події розгортаються у Львові середини 19 сторіччя.

Про особливості зйомок та про те, як готували надзвичайні вбрання для акторок серіалу, дізнайтеся за посиланням.