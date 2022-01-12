“Хочу другу, і третю, і п’яту дитину”: Макс Чмерковський про стосунки з дружиною та внутрішній баланс

Найбажаніший холостяк України у 2011 році, нині Макс Чмерковський – знаний хореограф, танцівник зі світовим ім’ям та сім’янин. Разом із танцівницею Петою Маргатройд вони виховують п’ятирічного сина Шая.

Про стосунки в зірковій родині, підтримку та бажання мати дітей чемпіон з латиноамериканських танців, хореограф, перший “холостяк” України Макс Чмерковський розповів в інтерв’ю Маші Єфросініній.

Новий рік чи День подяки?

Новий рік. Це все, з чим ми прилетіли туди (у США – ред.). Ми за щось трималися, були якісь традиції, які не хотілося відпускати, бо тоді що в тебе взагалі лишається?

Мама завжди підтримувала наше родинне вогнище. Звісно, ​​Новий рік для нас – номер один.

Але День подяки чому запав у душу? Тому що це один із тих днів, коли нас змушують бути сім’єю, за традицією. Я зараз живу в Лос-Анджелесі, і Лос-Анжелес на свята “розлітається”. Тому що в принципі всі приїжджі, всі їдуть додому, до батьків, намагаються бути разом. Це дуже класно!

А ось в індичці я не бачу жодного сенсу. Це ж треба об’їдатися! І ще в індичці є маленький хімікат, від якого потім на сон тягне і всі “в комі” лежать. Саме м’ясо таке.

Ми знаємо, що якщо з’їсти дуже багато індички – потім хилить до сну. Людям навіть радять не їхати за кермом, бо вони засинають.

Серед їжі моя дружина не любить…

Готувати (сміється). Вона справді класно готує, коли відкриває книжку і робить все за книжкою. У неї є кілька неймовірних страв.

Яка улюблена страва від дружини?

Курка, запечена в лимонному соці.

Улюблений алкоголь Макса Чмерковського.

Максимум – це текіла, бо там інший склад алкоголю. І мені дуже подобається мескаль (обидва напої виробляють з соку агави – ред.). Взагалі я трохи відійшов від випивання таких серйозних напоїв.

Років 10 тому я почав розуміти, як правильно харчуватися, що таке правильний спосіб життя і збагнув, що горілка – це жахливо. Я намагався знайти якийсь алкоголь, щоб не бути єдиним у компанії, хто не випиває. Для себе знайшов текілу та мескаль.

У чому Петі (дружина Максима Пета Маргатройд – ред.) буває з тобою складно?

У всьому (сміється). Я вважаю, що я не легка людина. Я постійно багато думаю і мало що проговорюю. Я мав звикнути до того, що сьогодні я не один ухвалюю рішення, що я “сів на літак і полетів”. Це має бути узгоджено.

Наразі дуже багато відповідальності перед дитиною. Для мене це номер один – як він (син Шай – ред.) мене бачить; як він бачить нас, як пару; як ми на нього впливаємо як батьки. Це найважливіше.

Пета також танцівниця, брала участь в американському танцювальному шоу разом із тобою. Чи є професійні ревнощі?

Вона виграла двічі, у неї два трофеї, у мене – один. Це у нас дисбаланс у сім’ї.

Взагалі я вважаю, що я – частина її успіху, а вона вважає, що вона – частина мого сьогодні. Все, що я знаходжу, заробляю – все тягну додому. Вона теж так робить. Тому ревнощів немає. Це ж не чужа людина, це моя людина, це немовби я.

У січні 2017 року Пета народила сина Шая. Це було спільне рішення?

Вона дуже хотіла дітей. Я так само. Але для жінки це дуже важко, це було велике випробування.

Як ви підтримували дружину в цей період?

Посидів, подумав, наскільки складний цей процес. Ми народили дитину, але я в цьому участі не брав (пологи – ред.). Це її тіло, яке пройшло цей незрозумілий, божевільний період.

Але я намагався її підтримати. Через два тижні після того, як вона народила, привів свого друга, одного з моїх студентів, і домовився, щоб він почав танцювати з Петою. Я знав, що хочу їй так допомогти, щоб швидше вийти з цього.

Але я не хотів бути тією людиною, яка цим займатиметься. Це мав бути не я.

З тієї ж причини, чому я не хочу вчити Шая, бути його вчителем з танців. Це заважає моєму ставленню до нього, як до сина, і, напевно, заважатиме його ставленню до мене, як до батька. Я хочу, щоб у нас були стосунки тато-син, а не тренер-вихованець.

Якщо Пету запросять взяти участь у танцювальному шоу за кордоном. Чи погодишся сидіти з сином?

Oh my God! (О, Боже – ред.). Моя мрія – щоб вона заробляла, а я водив сина до школи, готував обіди, чекав її з роботи.

Я кажу про це щоразу. Я не шуткую.

Я хотів дітей із 20 років. Одного разу я навіть хотів, щоб мені хтось підкинув дитину і сказав: “Це твій син/твоя дочка”.

Чи мріє Макс Чмерковський ще про дітей?

Мрію про другу, і третю, і п’яту (дитину). Але ж я її не народжую. Пета теж хоче.

Як вдається зберігати баланс у відносинах з дружиною та дитиною?

Ти не можеш бути гарним для навколишнього світу, якщо в тебе немає балансу.

Мій баланс залежить від кількох речей. Я повинен добре почуватися (фізично – ред.). Для цього я маю витратити якийсь час на себе.

Я мушу дозволяти собі бути один. Я дуже класно проводжу час наодинці. Для мене це схоже на медитацію.

А якщо після розмови з Максом Чмерковським вам закортіло почитати ще про танцівників, яким вдалося зберегти work-life balance, радимо інтерв’ю Жені Кота, в якому він відверто розповів про танці, особисті цінності та стосунки з дружиною Наталією Татарінцевою.