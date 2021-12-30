Відверто і про особисте. Женя Кот розповідає нам про танці, цінності та стосунки з Татарінцевою

Женя Кот — відомий український хореограф, режисер-постановник, суддя талант-шоу на СТБ Україна має талант. Учасник та переможець шоу Танцюють всі і Танці з зірками. Митець надихає не лише своєю творчістю, але й поглядами на життя.

Тож Вікна ексклюзивно поспілкувалися з Женею, і він відверто розповів нам про майбутнє, новорічні традиції, стосунки з дружиною Наталією Татарінцевою та стереотипи щодо “справжнього чоловіка”.

А почали ми розмову з бліц-опитування.

— Авто чи мотоцикл?

— Авто.

— Вечір вдома чи в барі (ресторані) з друзями?

— Вдома.

— Туреччина чи Єгипет?

— Туреччина.

— Таїті чи Мальдіви?

— Таїті.

— Суддівство чи постановка танцювального шоу?

— Не можна порівнювати, і те, і те.

— Сказати й вибачитись чи не сказати й жалкувати?

— Сказати й вибачитись.

— Якщо дитина, то дівчинка чи хлопчик?

— Хлопчик.

— Продовжте фразу: я ніколи не шкодую про…

— В принципі ні про що не шкодую.

— Моя найбільша мрія….

— Я хочу дітей.

— Оскільки ви танцівник, яким танцем могли б себе охарактеризувати?

Ще такого танцю не вигадали. Це просто симбіоз всього. І класичних, і вуличних танців, і спокійних, і таких палких танців. І пасодобль, і танго, і вальс, і румба є, і джайв там є, і брейк-данс, і контемпорарі. Там все є, в мені всередині.

— Ви дуже довго в танцях, у вас великий досвід за плечима. Чи хвилюєтесь ви зараз перед виходом на сцену?

— Я завжди хвилююсь перед виходом на сцену. Завжди є певні переживання, певний адреналін, завжди він присутній.



Коли я не буду відчувати того адреналіну і переживань, то тоді вже, мабуть, я не захочу виходити на сцену.

— Чи є якісь ритуали перед виступом, щоб менше хвилюватися?

— Навпаки, я пробую себе трішечки більше розгойдати. І енергію, яка бурлить, просто в правильне русло використати. Використати її для сили, для якоїсь міцності, потужності себе.

— Раніше ми спілкувалися з вашою дружиною. І вона сказала, що у вас є спеціальний раціон. Але всім нам іноді хочеться чогось некорисного. Без чого не можете обійтися ви?

— Мабуть, це бургери. Щось таке, де є соуси. Бо я в принципі соуси не їм, але коли їм бургер якийсь, то можу дозволити.

Ну і картопельку, звісно, можу собі дозволити. Але не фаст-фуд. Це може бути бургер в ресторані або коли сам вдома приготую.

— Незабаром настане Новий рік. Чи є в родині якісь традиції, як ви зустрічаєте це свято?

— Поки що традицій немає, тому що, по-перше, ми артисти й буває таке, що ми на роботі відзначаємо Новий рік, а буває з друзями, але найчастіше — це з друзями ми Новий рік зустрічаємо.

Тому поки певні традиції у нас не виробились, ми не так довго живемо разом. Всього шість з половиною років разом. У січні буде три роки, як ми одружені. Тому ми тільки потроху щось думаємо, як це робити і як це вибудовувати.

Мені здається, що такі певні традиції з’являються в сім’ї з появою дітей. Коли треба все вже більш розмірено і більше по розкладу все робити.

(Женя Кот і Наталія Татарінцева під час спільного виступу у фіналі Україна має талант)

— Щодо святкового столу і вашого раціону. Всі вживають традиційне олів’є та інші салати. Ви собі таке дозволяєте?

— Ну звичайно, я їв завжди кожен Новий рік ці олів’єшки. Але, чесно кажучи, ось нещодавно була зйомка новорічна, там ставили стіл, різні страви були на столі й було олів’є, і я вам скажу, що в мене навіть не виникло бажання з’їсти цього салату.

Бо я відмовився дуже давно від усіх соусів і особливо від майонезу. Бо дуже тяжко для шлунку. Я розумію, що це складно для мого травлення і не дуже корисно. Тому я не впевнений, що цього року їстиму цей салат.

— Який ваш улюблений новорічний фільм?

— Чесно кажучи, що спало на думку перше — це Сам удома.

Я не можу сказати про радянські фільми, такі як Іронія долі. Так, я їх знаю, я їх бачив багато разів, але я не можу сказати, що я до них прикипів. Так, там є смішні моменти, але це вже настільки давнє.

Хоча і Сам удома також старий фільм, але якось він більш яскравий, атмосферний і пригодницький і все ж таки про любов, сім’ю, щирість.

А Іронія долі більш драматична кінострічка. Тому я обираю більш таке, де можна і посміятися, і помріяти, і надихнутися чимось.

— Вашій дружині ми ставили таке запитання: “У чому секрет гарних стосунків?” Тепер хотілося б почути вашу відповідь.

Ми не знаємо ніякого секрету. У нас весь час питають про це. Просто бажання, щоб ці стосунки були гарними, і працювати над ними, слухати одне одного, пробувати і хотіти.

— Всередині тебе має бути бажання зробити цю людину щасливою. І відчувати, що коли ти просто біля цієї людини, ти теж щасливий і це тобі подобається.

— Наталія сказала, що секрет у спілкуванні і що саме цього ви її навчили.

— Так, була така історія.

Але я не думаю, що це прям панацея від усього — тільки спілкування. Можна спілкуватися й один одного не розуміти, і не відчувати до людини нічого.

Це симбіоз різних речей. Симбіоз всього. Вона ж така спортсменка в мене, тому більш закрита людина. Тому я весь час усе випитував у неї і казав, що нам треба спілкуватися, що я не зможу розуміти, що тобі потрібно і що ти хочеш. Я буду розриватися, ти будеш зриватися, і це буде накопичуватися.

Це стандартні такі речі, на які дійсно треба звертати увагу, не просто казати.

Наприклад, Наталія дуже любить, щоб вдома були квіти. Раз на тиждень, раз на два тижні я купую букет квітів, і у нас повсюди в домі стоять вази з квітами. Її дуже це тішить і дуже це подобається.

Так і з іншим. Мені весь час хочеться щось зробити для неї цікаве або купити щось для неї, оновити щось, не для себе, а для неї.

— З дитинства кажуть, що хлопець має бути сильним і не повинен плакати. Чи є у вас якесь уявлення про те, яким має бути справжній чоловік, і чи змінилося воно з часом?

У мене не було ніяких таких упереджень в дитинстві, що я хочу стати справжнім чоловіком. Я навіть не можу сказати, що я хотів бути отаким чи іншим.

— Коли я бачив якісь деталі, які мені подобались в людях чи, наприклад, у кіно в когось, я хотів набувати собі ці скіли.

Якщо в тебе є природна здатність плакати, очі є, сльози йдуть, ти відчуваєш, що ти можеш плакати, то це зовсім не показує, чоловік ти чи не чоловік. Це те, що нам дала природа — це все про людей, це зовсім не про характер.

На якісь стереотипи я стараюсь не звертати уваги. Мабуть, вони в мені є, але я до них не прислухаюсь і не ставлюся до цього критично. Мені спокійно, я поводжуся так, як поводжуся.

Стараюсь правильно щось зробити, щоб нікого не засмутити, щоб когось підтримати, і не бути ледачим. Не робити собі в мінус і людям в мінус. Слідкувати за здоров’ям.

Є речі не просто, що “я сказав, що це правильно”, а в принципі є логіка речей.

Якщо я не пиячу, це нормально, бо я не псую життя і здоров’я собі. Я можу випити бокал вина, шампанського чи гарного віскі, але я не роблю це так, щоб витрачати здоров’я на ці речі, й тут мені здається, що це чоловічий вчинок.

Але, з іншого боку, це правильний і жіночий вчинок — це людяний вчинок.

Я намагаюся бути людяним, а не суперчоловіком.

Мені здається, що люди, які не дотримуються певних речей, ховаються під такими виразами “це не по-чоловічому” чи навпаки.

— Чи є у вас в родині розподіл обов’язків на чоловічі та жіночі?

— Немає зовсім, ми допомагаємо одне одному. Але, звичайно, що Наталія готує.

Я можу і сам собі це приготувати, але ж вона дуже смачно готує і їй самій це подобається.

Навіть коли я приходжу і кажу: “Давай я тобі допоможу”, — вона така: “Не заважай мені” (сміється). Це тільки так.

Посуд я можу помити. Буває, що я можу залишити його, але все ж у 90 % випадків я за собою прибираю. Прання чи прибирання в нас робить людина, яку ми наймаємо.

— Якби була така потреба, чи погодилися б ви піти в декрет замість Наталії?

— Я навіть не знаю, все дуже залежить від ситуації. В принципі міг би, але я така людина, що мені треба бути активним, і я не міг би, мабуть, сидіти довго, тому ми щось вигадали б.

Є няні, є бабусі й дідусі — це все ж можна вигадати й підлаштувати. Головне висловлювати свої бажання, а не просто казати: “Все, в мене дитина, я зашиваюсь і сиджу тільки з нею”.

— Багато чоловіків соромляться йти в чоловічий декрет, і жінці доводиться жертвувати своєю кар’єрою. Як вважаєте ви, чи нормально це — піти на півроку чи рік в декрет, щоб жінка побудувала свою кар’єру?

— Я не знаю, мені дуже складно відповісти, чи пішов би я у відпустку на півроку. Тому що зараз я можу сказати “так”, а потім момент може настати, а я скажу, що не можу.

Я не був у такій ситуації і тому точно не можу сказати. Мабуть, я не пішов би в декретну відпустку, я шукав би все ж таки інші варіанти, як можна так зробити, щоб моя дружина була теж активною і я залишився теж.

— Наостанок давайте пофантазуємо. Женя Кот через 10 років — хто він?

Женя Кот через 10 років уже, мабуть, один з найвідоміших режисерів-постановників, один з найвідоміших артистів України. Так, як є зараз, але все масштабується.

У Жені Кота сім’я, діти чи одна дитина, але точно буде.

Живе у великому будинку за містом, щаслива сім’я, всі здорові, робота є, все є.

Мені не дуже подобається загадувати аж так далеко, тому що я більше люблю по сходах іти потрошку, вперед, вперед і вперед, не перестрибувати через кілька сходинок.

Женя Кот був суддею найпопулярнішого талант-шоу країни. Нещодавно відбувся фінал шоу Україна має талант. У грандіозному фіналі за перемогу боролися 11 артистів, серед яких були танцюристи, менталісти, акробати, пілоністи, музиканти та силачі.

А переможцем Україна має талант 2021 став Артем Фесько — 14-річний хлопчик з янгольським голосом.