Наталія Татарінцева про pole-dance, свій бренд косметики та імідж “дружини Кота”

Наталія Татарінцева — чотириразова чемпіонка світу з pole dance, має власний бренд косметики та одягу, а ще встигає бути супердружиною для свого чоловіка — хореографа Жені Кота.

Наталія розповіла Вікнам, як встигає все поєднувати, та поділилася секретами щасливого сімейного життя.

— Ви вже давно у спорті, ви чотириразова чемпіонка світу з pole dance. Зараз цей вид спорту дуже популярний, але раніше його не сприймали серйозно. Чи засуджували ваш вибір? Як ви з цим справлялись?

— Так, я вже досить давно в спорті, але саме в pole dance — 11 років. Зараз цей вид спорту дійсно набуває великої популярності серед усіх поколінь: і дітей, і дорослих жінок, і навіть серед бабусь.

В Україні він досить молодий, і його раніше сприймали не дуже серйозно, але в усьому світі pole dance давно вже розвивається, і там його сприймають нормально. В деяких країнах він навіть є офіційним видом спорту.

Але, коли я починала у 2010 році, велика масова аудиторія сприймала цей спорт досить дивно. Я займалася художньою гімнастикою багато років, тому ось така різка зміна професійної орієнтації була дивною для оточення . Адже всі сприймали танці на пілоні, як стриптиз.

Але коли я почала змагатися і показувати свої нагороди, свої виступи, мої рідні та всі люди, які, побачивши це вперше, висловлювали суперечливі думки, змінювали ставлення на позитивне.

— З якого віку ви почали займатися pole dance?

— Я почала займатися pole dance у 20 років. Вже понад десять років займаюсь танцями на пілоні. Зараз мені 31, і я не думаю завершувати . Вважаю , що це справа всього мого життя. Це як будь-яка активність, яка може супроводжувати мене усе життя.

— У 2018 році ви спільно з чоловіком заснували власну школу Тата Арт Ангар. Чи працює вона зараз?

— Школа зараз не працює, бо, коли почався карантин, ми понесли досить великі витрати, ще й орендодавець вирішив підняти плату.

Тож ми вирішили, що це саме той час, коли ми, мабуть, закриємо наші двері для всіх. Також люди почали менше відвідувати групові заняття і взагалі займатися спортом в цей час (під час карантину — ред.), тому це було для нас невигідно.

Саме тому ми вирішили закрити цю справу і перейти повністю в онлайн-роботу. Я вважаю, що це стало новим поштовхом у моїй справі. Я є викладачем не тільки з pole dance, а ще й з розтяжки, і для багатьох дівчат займатися вдома стало більш актуально, ніж в залі.

— Чи важко відкривати мистецьку школу? Наскільки це прибутково в Україні?

— Школу не важко було відкривати, в плані морально. Тому що ти так замотивований, робиш це все від чистого серця, тобі подобається ця справа, ти кайфуєш від того, що робиш, кайфуєш від того, що викладаєш.

Важко, мабуть, закінчувати цю справу, і навіть розуміти, що ти плануєш це закінчити, бо це великі зміни для тебе і твого розпорядку дня, для твого повсякденного життя.

Також для людей, яких ти залишаєш без своєї уваги, без своєї енергії.

— Наскільки це прибутково в Україні?

— Якщо не відкривати багато студій, а робити лише одне місце, де ти пропонуєш свої знання для людей, то це досить неприбутково. Тобто воно лише окупає саме себе і ти працюєш на своєму ентузіазмі, на тому, що ти класний професіонал та згуртовуєш професіоналів навколо.

Але це досить маленька справа, тому якщо є людина, яка бачить в цьому прибутковість, наприклад, якийсь бізнесмен або акціонер, який готовий вкласти в це гроші й розвивати, то це, звісно, набагато прибутковіше.

Також у бізнесі повинен бути хтось, хто відповідає за його роботу, за фінансову частину. І має бути хтось, хто відповідає за професійність, за викладання та за команду.

У нас із чоловіком були лише ми вдвох, тому, мабуть, нам не вистачило інвесторів, які повірили б у нас та допомогли фінансово.

— Ви також заснували свій бренд косметики, одягу, проводите онлайн-марафони з розтяжки. Як вам вдається все поєднувати?

— Я й раніше все це поєднувала ще й зі своєю студією, і ще — мандрую світом.

Я дуже енергійна людина. Прокидаюся рано-вранці, планую свій день і встигаю абсолютно все.

Я не з тих, хто любить марнувати час. Не люблю довго говорити по телефону і приділяю увагу чомусь одному, адже розумію, що треба розподілити час так, щоб вистачило на всі мої цікаві справи.

Вони дійсно всі цікаві для мене, і я заснувала всі ці бренди — бренд одягу і косметики — тільки з любові і тільки тому, що в мене на це був час. У мене достатньо часу на всіх і все. Я роблю це все дійсно з любов’ю.

— Чи важко контролювати бізнес, займатися танцями й бути гарною дружиною?

Звісно, це складно. Але на першому місці в мене — бути дружиною та планувати своє сімейне життя.

Це все ж таки перша й основна сторінка мого життя, яка потребує уваги — мій чоловік, якого я завжди буду підтримувати. І тільки потім уже розподіляти свою увагу та енергію на щось інше.

Це, звісно, важко, але коли ти маєш пріоритети, стає простіше . Коли ти розумієш, що на першому місці, а що йде далі, тоді все стає досить зрозумілим і ти просто плануєш свій час під кожну справу.

Тим паче, що мій стиль життя, моє харчування та моя спортивна активність, навпаки, допомагають мені бути суперорганізованою та все планувати наперед. Навіть якось інтуїтивно відчувати, де я потрібна саме зараз.

— Ви успішна та відома жінка, ваш чоловік також популярний танцівник. Чи буває у вас конкуренція між собою?

— Звісно, що ні. Ми працюємо в різних сферах. Він у своєму професіонал, я — у своєму.

Ми досягаємо вершин кожен у своїй справі, й наша місія — підтримувати одне одного. Ми чоловік і дружина — навіщо нам конкурувати між собою?

Навпаки, підтримуємо та розуміємо. Коли ми вигораємо, стає важко обом. Але я вважаю, що це класно, що є щось спільне в наших сферах і щось таке, що нас об’єднує.

Це дуже кайфово, коли твоя людина тебе розуміє. Він танцює, я танцюю та займаюся спортом. І ми один одного досить добре розуміємо: коли болить тіло, коли болять м’язи, коли крепатура — ми допомагаємо один одному.

Ми підтримуємо майже однакове харчування. Він повністю розуміє моє харчування, а я знаю, що потрібно йому, щоб у нього було багато сил на всі плани.

— Чи плануєте ви спільні проекти з Женею Котом? Чи, можливо, розділяєте роботу та стосунки?

— Якщо ми щось вигадаємо спільне, я думаю, що тоді цьому бути. Але ми з Євгеном уже давно вдвох вирішили, що саме танцювати в одному стилі ми не можемо.

Ми зовсім різні з ним застилем Я більш гнучка та балетна, така хореографічна у своїх танцях. А він більш активний та зібраний.

Може, ми якось вирішимо та знайдемо одну сцену, де зможемо зійтись та зробити щось нереальне, але не бачимо в цьому сенсу. Ми не хочемо, щоб така робота могла нас посварити.

Нам дуже не хочеться це робити, бо в Євгена був такий досвід.ому він відразу сказав: “Я цього не хочу, я хочу нормального життя, щоб ми були дружиною та чоловіком. Якщо так трапиться, що нам щось захочеться танцювати для себе або для якогось проекту, ми подумаємо над цим потім, але зараз давай цим не займатись”.

Тому ми вирішили, що будемо займатися кожен своїм.



— Женя неодноразово показував, як сильно вас кохає і поважає. Чи складно бути найкращою для свого “зіркового” чоловіка?

Я не намагаюся бути найкращою, я просто така, яка я є.

Можливо, в мене по життю є якась така штука — бути першою, бути відмінницею і класною в усьому, що роблю.

Можливо, тому я для нього найкраща, бо я є і прикладом для нього в повсякденному житті.

Він орієнтується на те, як я живу, яка в мене поведінка вдома, як я харчуюсь, як планую свій день. А я, зі свого боку , навчаюся в нього його емоційності. Тому, як він легко спілкується з незнайомими людьми.

Він реально дуже емоційно показує своє кохання до мене. Він дійсно щодня мені це показує.

А я людина, яка показує своє кохання справою, тому не така емоційна. Я можу навіть на сцені бути не такою емоційною для аудиторії, чи в Instagram, чи в Facebook, де показую своє життя. Тобто у нас такі стосунки: він — емоції, а я — справа та організованість.

— У шоу-бізі є приклад зіркової пари Дорофєєва — Дантес, в якій Володимира часто називають “чоловік Дорофєєвої”, і він над цим жартує. Чи не ображає вас, коли ЗМІ пишуть “дружина Жені Кота”?

— Якщо чесно, мені абсолютно все одно. Я думаю, це тому, що Євгена знають більше.

Але люди, які знають мене, ніколи б так не сказали. Можливо, сказали б, що ми є пара Котів: Наталя та Євген, а не Євген Кот та його дружина, бо ми кожен по-своєму досить цікаві люди.

Через те, що він дуже відомий, то мене, мабуть, і знають як його дружину. Але це хіба погано?

Я вважаю, що це навпаки класно і мене поважають як дружину такого відомого чоловіка. Це приємно і класно.

А зараз, коли на Україна має талант ще й на всю країну сказали, що це не просто дружина Кота, а що це є Наталя, яка танцює на пілоні й робить неймовірно складні елементи, то навпаки треба казати, що Євген Кот є моїм чоловіком (сміється).

Нам все одно, мені все одно, як там кажуть в шоу-бізі. Кажуть — і класно, нехай кажуть (сміється).

— Чи складно уживатися разом двом лідерам, двом зіркам? Хто частіше йде на поступки: ви чи Євген?

— Ми не сваримося щодо того, хто зірковіший, хто класніший. Ми можемо сваритися через якісь повсякденні речі чи якісь непорозуміння між нами в певному емоційному стані.

З вибаченнями виходить 50 на 50. Якщо він розуміє, що не правий або виводить мене на якусь емоційність, він може сказати: “Вибач, я щось не так зрозумів”.

Або, навпаки, я можу зрозуміти, що я щось емоційно сказала, коли в якусь халепу встряла. Сказала йому якусь неприємну річ, і через п’ять хвилин, коли я отямлюся, то йду говорити “пробач мені, будь ласка”.

Я люблю просто відійти на п’ять хвилин подумати, і вже реально через п’ять хвилин розумію, що накоїла якусь дурню, тому йду просити вибачення.

У нас немає проблеми через те, що обоє лідери. Навпаки, ми відчуваємо, що є два лідери і ми сильніші, коли вдвох. Тож ви побачите, що ми як пара злетимо ще вище, ніж усі пари на цьому світі (сміється).

— У чому секрет гарних стосунків у парі?

Секрет хороших стосунків у спілкуванні. Це саме те, чого мене навчив Євген.

Він навчив мене спілкуватися між собою та розповідати про свої емоції прямо тут і прямо зараз. Якщо вони є і якщо щось не зрозуміло, то вирішувати справу відразу на місці.

Тому найкраще — це спілкування, це підтримка. Треба не зволікати на суперництво, не намагатися бути кращою, ніж твій чоловік чи твоя дружина.

Тобто бути в парі реально, відчувати, що ти 50% того сердечка, про яке всі говорять, що то любов. Також — підтримувати енергію. Від жінки, звісно, є своя енергія, від чоловіка є своя, і це такий тандем, тандем танцю

.

— Які поради ви можете дати жінкам, які хочуть розвиватися, але бояться, що не встигатимуть все?

Я скажу так: треба ставити пріоритети. Перше і найголовніше — це сім’я і здоров’я, материнство та харчування всієї сім’ї.

— Треба навчатися, по-перше, як людина, яка хоче прожити життя здорово і класно для себе. Лише потім виділяти енергію на роботу, на працю, яка тобі відгукується в серці, якою ти хочеш захоплюватися, займатися і туди вкладати іншу частину свого життя, своєї енергії.

Бо якщо ми нічого не розумітимемо щодо того, що краще їсти, як краще жити, як організовувати своє повсякденне життя, в нас не буде ні енергії, нічого на все інше.

Треба розставляти пріоритети: сім’я і своє здоров’я на першому місці, а вже потім твоя улюблена справа. Повірте, дівчата, їх буде дуже багато, якщо ви зможете поставити на перше місце саме своє життя та його організацію.

Успішні жінки надихають нас на власні досягнення. Пропонуємо почитати інтерв’ю Анастасії Марків про фільм Чому я живий.