“Хочу второго, и третьего, и пятого”: Макс Чмерковский о детях, отношениях с женой и внутреннем балансе

Самый желанный холостяк Украины 2011 года, сегодня Макс Чмерковский — известный хореограф, танцор с мировым именем и семьянин. Вместе с танцовщицей Петой Маргатройд они воспитывают пятилетнего сына Шая.

Об отношениях в звездной семье, поддержке и желании иметь детей чемпион по латиноамериканским танцам, хореограф, первый “холостяк” Украины Макс Чмерковский рассказал в интервью Маше Ефросининой.

Новый год или День благодарения?

Новый год. Это все, с чем мы прилетели туда (в США — ред.) . Мы за что-то держались, были какие-то традиции, которые не хотелось отпускать, потому что тогда, в принципе, что у тебя вообще остается?

Мама всегда поддерживала наш очаг. Естественно, Новый год для нас — номер один.

Но вот День благодарения почему запал? Потому что это один из тех дней, когда нас заставляют быть семьей, по традиции. Я сейчас живу в Лос-Анжелесе, и вот Лос-Анжелес разлетается. Потому что в принципе все приезжие, все едут домой, к родителям, все пытаются быть вместе. Это очень классно!

А вот в индейке я не вижу никакого смысла. Это же нужно объедаться! И потом в индейке есть маленький химикат, от которого потом на сон тянет и все “в коме” лежат после этого. Само мясо такое.

Мы знаем, что если съесть очень много индейки — потом тебя клонит в сон. Людям даже говорят, чтобы не ехали за рулем, потому что они засыпают.

В еде моя жена не любит…

Готовить (смеется). Она действительно классно готовит, когда открывает книжку и делает все по книжке. У нее есть несколько блюд, которые обалденные.

Любимое блюдо от жены.

Курица, запеченная в лимонном соке.

Любимый алкоголь Макса Чмерковского.

Максимум — это текила, просто потому что там другой состав алкоголя. И мне очень нравится мескаль (оба напитка производят из сока агавы — ред.). Вообще я отошел немного от выпивания таких серьезных напитков.

Лет 10 назад я начал понимать, как правильно питаться, что такое правильный образ жизни, и я понял, что водка — это ужасно. Я пытался найти какой-то алкоголь, чтобы не быть единственным в компании, кто не пьет. Для себя нашел текилу и мескаль.

В чем Пете (жена Максима Пета Маргатройд — ред.) с тобой сложно?

Во всем (смеется). Я считаю, что я не легкий человек. Я постоянно очень много думаю и мало что проговариваю. Я должен был привыкнуть к тому, что сегодня я не один принимаю решение, что я “сел на самолет и улетел”. Это должно быть оговорено.

Сейчас очень много ответственности перед ребенком. Для меня это номер один — как он (сын Шай – ред.) меня видит; как он видит нас, как пару; как мы на него влияем как родители. Это самое важное.

Пета также танцовщица, участвовала в американском танцевальном шоу вместе с тобой. Каково это? Присутствует ли профессиональная ревность?

Она выиграла два раза, у нее два трофея, у меня — один. Это у нас дисбаланс в семье.

Вообще я считаю, что я — часть ее успеха; а она считает, что она — часть моего сегодня. Все, что я нахожу, зарабатываю — все тащу в дом. Она тоже так делает. Поэтому ревности нет. Это же не чужой человек, это мой человек, это как бы я.

В январе 2017 года Пета родила сына Шая. Вы вместе принимали это решение?

Она очень хотела детей. Я тоже. Но для женщины это очень трудно, это было большое испытание.

Как ты поддерживал жену в этот период?

Посидел, подумал, как сложен этот процесс. Мы родили ребенка, но я в этом участия не принимал (в родах — ред.). Это ее тело, которое прошло этот непонятный, сумасшедший период.

Но я постарался ее поддержать. Через две недели после того, как она родила, привел своего друга, одного из студентов, и договорился, чтобы он с ней начал танцевать. Я знал, что хочу ей так помочь, чтобы побыстрее выйти из этого.

Но я не хотел быть тем человеком, который будет этим заниматься. Это должен был быть не я.

По той же причине, почему я не хочу учить Шая, быть его учителем по танцам. Это мешает моему отношению к нему, как к сыну, наверное, будет мешать его отношению ко мне, как к отцу. Я хочу, чтобы у нас были отношения папа-сын, а не тренер-воспитанник.

Если Пету пригласят участвовать в танцевальном шоу за границей. Согласился бы ты сидеть с сыном?

Oh my God! (О, Боже — ред.). Моя мечта — чтобы она зарабатывала, а я водил сына в школу, готовил обеды, ждал ее с работы.

Я говорю об этом каждый раз. Я не шучу.

Я хотел детей с 20 лет. В один момент я даже хотел, чтобы мне кто-то подкинул ребенка и сказал “Это твой сын/твоя дочь”.

Мечтает ли Макс Чмерковский еще о детях?

Мечтаю о втором, и третьем, и пятом. Но я же его не рожаю. Пета тоже хочет.

Как удается сохранять баланс в отношениях с женой и с ребенком?

Ты не можешь быть хорошим для окружающего мира, если в тебе нет баланса.

Мой баланс зависит от нескольких вещей. Я должен себя хорошо ощущать (физически — ред.). Для этого я должен потратить какое-то время на себя.

Я должен позволять себе быть один. Я очень классно провожу время сам с собой. Для меня это сродни медитации.

А если после разговора с Максом Чмерковским вам захотелось почитать еще о танцовщиках, которым удалось сохранить work-life balance, советуем интервью Жени Кота, в котором он откровенно рассказал о танцах, личных ценностях и отношениях с женой Натальей Татаринцевой.