“Вам не здається”: Маша Єфросиніна про сигнали аб’юзу в стосунках

Телеведуча Маша Єфросиніна звернулася до жінок із відвертим посланням про аб’юз. Вона зауважила, що багато хто роками виправдовує поведінку своїх чоловіків, яка фактично нищить життя.

Бо він так турбується, бо це лише раз, бо я перебільшую — саме цими словами, на думку ведучої, жінки намагаються приховати біль від морального чи фізичного насильства.

Блогерка пояснила, що контроль за кожним кроком, заборона спілкуватися з друзями чи працювати, приниження та звинувачення — це не турбота, а ізоляція і газлайтинг.

Вона також підкреслила, що переслідування, погрози чи перевірки не можна виправдовувати ревнощами, адже це відверте насильство.

Якщо ж чоловік відбирає гроші чи документи, то це вже економічний контроль, який позбавляє жінку свободи.

Якщо ви живете від напруги до нападу, від медового місяця до нового кола образ — це не винятки, це система. Пам’ятайте: якщо вам здається, що вас ображають, вам не здається. Звертайтесь по допомогу — це прояв сили обрати себе! — наголосила Єфросиніна.

Її слова отримали широкий відгук серед підписників, адже проблема аб’юзивних стосунків залишається болючою для багатьох українок.

