“Вам не кажется”: Маша Ефросинина о сигналах абьюза в отношениях

Тлеведущая Маша Ефросинина обратилась к женщинам с откровенным посланием о абьюзе. Она отметила, что многие годами оправдывают поведение своих мужчин, которое фактически разрушает их жизнь.

Бо он так заботится, бо это лишь раз, бо я преувеличиваю — именно этими словами, по мнению ведущей, женщины пытаются скрыть боль от морального или физического насилия.

Блогер объяснила, что контроль за каждым шагом, запрет общаться с друзьями или работать, унижения и обвинения — это не забота, а изоляция и газлайтинг.

Она также подчеркнула, что преследования, угрозы или проверки нельзя оправдывать ревностью, ведь это откровенное насилие.

Если же мужчина забирает деньги или документы, то это уже экономический контроль, который лишает женщину свободы.

Если вы живете от напряжения до нападения, от медового месяца до нового круга обид — это не исключения, это система. Помните: если вам кажется, что вас обижают, вам не кажется. Обращайтесь за помощью — это проявление силы выбрать себя! — подчеркнула Ефросинина.

Ее слова получили широкий отклик среди подписчиков, ведь проблема абьюзивных отношений остается болезненной для многих украинок.

