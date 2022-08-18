Не терпи, не молчи! Неочевидные проявления домашнего насилия

У домашнего насилия много лиц. Оно может быть вполне явным и очевидным для других — побои, крик. Но есть и неочевидные проявления абьюза, которые часто не воспринимаются или не распознаются жертвой своего партнера.

Сегодня мы рассмотрим все типы и неочевидные сигналы нездоровых отношений, а также устоявшиеся мифы и выражения, которыми оправдывают действия тирана.

Знание — это сила, которая поможет выйти из нездоровых отношений и жить счастливо. Ведь твои права защищены Стамбульской конвенцией, которую уже ратифицировали в Украине.

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Неочевидные виды насилия

Насилие — это не только побои. Есть много других аспектов, которые часто остаются незамеченными.

В частности, психологическое насилие считается одним из наиболее распространенных и опасных проявлений. Партнер стирает твои границы, уничтожает самооценку и ломает. Есть еще сексуальное и экономическое насилие.

Последнее является одной из главных причин умалчивания и принятия физического насилия. А начинается все под эгидой заботы: партнер настаивает, что потребности работать или учиться нет.

Но как только установлено финансовое преимущество и согласована роль кормильца, появляется тотальный контроль, требования отчитываться о всех использованных средствах и прочие унижения.

Бьет — значит, любит?

Физическое насилие — одно из самых очевидных проявлений того, что это нездоровые отношения, от которых нужно бежать. Но многие живут с иллюзиями, что это своеобразное проявление любви или же так живут все.

Насилие одного человека по отношению к другому — это не норма, а противоправные действия, которым нет оправдания.

В поисках объяснения насилию многие жертвы годами не обращаются за помощью, что усугубляет ситуацию и может иметь тяжелые психологические последствия.

Жизнь в постоянном страхе и стрессе приводит к следующим последствиям:

потеря уверенности;

формирование низкой самооценки;

физические и психологические заболевания.

В браке не бывает сексуального насилия

Еще как бывает! Многие люди, страдающие от сексуального насилия дома, могут даже не осознавать, что они являются жертвами ситуации.

Ведь тиран может использовать такие психологические трюки, как чувство вины, манипулирование чувством долга и обязанности, давление на жалость, угрозы уйти или совершить измену.

Поэтому между супругами или парой скрытые формы сексуального насилия встречаются чаще, чем это можно представить.

Сексуальное насилие — это преступление, которому нет места в отношениях между людьми, и не важно, женаты они или нет.

Чтобы этого избежать, надо всегда помнить, что:

половые контакты должны происходить с согласия обоих партнеров, быть приемлемыми и желанными для обоих; если половой контакт происходит по принуждению, в нежелательной форме, партнер запугивает, унижает или оскорбляет, — это насилие и нужно защищать свои права и границы.

Теперь пройдемся по мифическим предвзятым выражениям, которые из поколения в поколение оправдывают тиранию в семье или помогают закрыть на нее глаза.

Домашнее насилие существует только в неблагополучных семьях

Данное утверждение является довольно популярным мнением, которым жертвы оправдывают своих тиранов.

На самом же деле домашнее насилие не имеет социальных границ. Его можно встретить в отношениях всех социальных слоев, независимо от уровня образования, доходов, религиозных воззрений и воспитания.

Если твой партнер презирает тебя, манипулирует, унижает, заставляет делать то, чего ты не хочешь, бьет и ругает, это очевидное проявление нездоровых тиранических отношений и здесь не важно, какой у него статус и доход.

А как же дети? Надо терпеть ради них

Многие жертвы тиранических отношений продолжают терпеть домашнее насилие только потому, что хотят полной семьи для своих детей, боятся навредить им разводом и т. п.

Однако дети, которые растут в полной семье и видят домашнее насилие, страдают гораздо больше, чем растущие с одним из любящих родителей в гармоничных отношениях и покое.

Дети, ставшие свидетелями насилия между родителями или близкими родственниками, даже если физически избегают его, страдают душевно. Это негативно влияет на их эмоциональное состояние, взаимоотношения со сверстниками, учебу.

Поэтому развод с тираном — это не только способ отстоять себя, свои границы. Это возможность дать ребенку безопасную среду и показать ему, что такие отношения ненормальные и не стоит бояться их прекращать.

А если насилие совершается вне дома, а на работе? Ранее мы рассказали, что такое харасмент и куда обращаться.

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