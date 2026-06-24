UMALL та RozetkaPay розпочинають співпрацю у сфері онлайн-платежів

Український волонтерський проєкт Umall.ua робить наступні кроки у розвитку платформи. Днями маркетплейс оголосив про інтеграцію можливостей оплати RozetkaPay на сторінки продавців. За цим стоїть не лише покращення функціоналу, а й маркетингова стратегія, яка напряму впливає на продажі, середній чек і те, чи повернеться клієнт знову.

Що буде видно покупцям

Тепер на сторінці продавця, який скористався платіжним шлюзом, будуть показуватися різні способи оплати на вибір. Покупці зможуть розрахуватися карткою Visa або Mastercard або звичними для онлайн-шопінгу Google Pay чи Apple Pay.

Інтеграція також дає змогу розбити суму покупки на “Оплату частинами”. Цю послугу можна оформити у таких банків та партнерів, як:

Monobank;

ПриватБанк;

А-Банк;

ПУМБ;

RozetkaPay;

OTP Bank;

izibank.

Розподіл платежу буде корисним для продавців, які реалізують техніку, електроніку, домашні та садові товари чи продукцію для дітей. Опція дозволить покупцям цих категорій не відкладати велику покупку – щомісячна оплата зручними частинами зменшує навантаження на бюджет.

Що отримує продавець після інтеграції

Статистика невтішна – 60-70% покупців так і не завершують замовлення, зупиняючись на етапі оплати. Така проблема спричинена типовими незручностями – заплутаний інтерфейс, відсутність звичного способу розрахунку або просто недовіра до незнайомої платіжної форми. RozetkaPay розв’язує їх системно, завдяки цьому продавці отримують ряд переваг:

Вищий середній чек

Легші повторні покупки

Вигідна комісія

Акція на інтеграцію

Продавці Umall, які підключаються до RozetkaPay, мають можливість отримати знижену комісію у розмірі 1,1%. Така вигідна умова еквайрингу зі значною економією для продавця буде тривати з 8 червня до 8 вересня 2026 року.

Щоб розпочати роботу з сервісом, продавцю потрібно зробити 3 кроки:

укласти договір про співпрацю; отримати API-ключі доступу; ввести отриманий логін та пароль у розділ налаштувань оплати на сторінці магазину.

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