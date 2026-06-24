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UMALL та RozetkaPay розпочинають співпрацю у сфері онлайн-платежів

Юлія Хоменко, редакторка сайту 24 Червня 2026, 12:49 2 хв.
Umall.ua інтегрував RozetkaPay: які переваги отримають продавці та покупці
Фото: UMALL та RozetkaPay

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