У “кільцях вогню” посеред Майамі — як Діма Монатік відзначив Новий рік

Новий рік відгримів, і кожен зустрів його по-різному.

Хтось у теплому сімейному колі, хтось на теплому відпочинку за кордоном, а хтось прокачав рівень адреналіну в крові на максимум, як популярний співак та мультиартист Діма Монатік.

Разом із сім’єю співак побував у Майамі, де вирішив відвідати парк атракціонів.

На своїй сторінці в Instagram він розповів про свою пригоду.

Ось вирішили відвідати Santa’s Enghanted Forest. Багато хто радив, та й плюс діти надихають на відвідування таких місць! Вони у захваті! Я — злегка нажаханий!

Артист розповідає, що нічого страшного в цьому місці немає — все святково, багато розваг, гарна атмосфера та усілякий фаст-фуд.

Але був один атракціон, який називається Ring оf Fire (Кільце вогню), який привернув увагу Діми Монатіка.

Я люблю атракціони жорсткіші, покрученіші, швидші. Цей — один із найжорсткіших, які я відвідував.

Дмитро каже, що, на перший погляд, у ньому немає нічого особливого, просто кільця.

Але сам сеанс дуже тривалий, і зупиняється він угорі кілька разів, яких достатньо, щоб твоя голова, дивлячись на божевільний світ догори дригом, встигла поставити собі питання: “Невже застрягли?”

Весь твій захист тримається на одному ремені, що викликає особливу недовіру до власної безпеки, і це подвоює, та що там — потроює ефект!

Ще співак каже, що людина навпроти нього постійно непритомніла, причому дуже спонтанно.

— Вгорі він втрачає свідомість і його руки падають вниз, рухаються так вільно, ніби він на рок-концерті, внизу — приходить до тями і сміється, неможливо щасливий, і так раз за разом, — розповідає співак.

У будь-якому випадку, з’явилися нові спогади, які залишаться зі мною назавжди! А це чудово! Адже я одного разу вирішив, що я запалюватиму і братиму (від життя), що можна взяти!

Діма Монатік не єдиний, хто зустрічав Новий рік нетрадиційно. Раніше Леся Нікітюк розповідала, як вона зустрічала Новий рік у пустелі.