В “кольцах огня” посреди Майами — как Дима Монатик отметил Новый год

Новый год отгремел, и каждый встретил его по-разному.

Кто-то в тёплом семейном кругу, кто-то на тёплом отдыхе за границей, а кто-то прокачал уровень адреналина в крови на максимум, как популярный певец и мультиартист Дима Монатик.

Вместе со своей семьёй исполнитель побывал в Майами, где решил посетить парк аттракционов.

На своей странице в Instagram он рассказал о своём приключении.

Вот решили посетить Santa’s Enghanted Forest. Многие советовали, ну и плюс дети вдохновляют на посещение таких мест! Они в восторге! Я — слегка в ужасе!

Артист признается, что ничего ужасающего в этом месте нет — всё празднично, много развлечений, хорошая атмосфера и разный фаст-фуд.

Но есть один аттракцион, который называется Ring оf Fire (Кольцо огня), который привлёк внимание Димы Монатика.

Я люблю аттракционы пожёстче, поизвилистей, побыстрее, и этот — один из самых жестких, которые я посещал.

Дмитрий говорит, что, на первый взгляд, в нем нет ничего особенного, просто кольца.

Но сам сеанс очень длительный и аттракцион останавливается наверху несколько раз, которых достаточно, чтобы твоя голова, глядя на сумасшедший мир вверх тормашками, успела задать себе вопрос: “Неужели застряли?”



Вся твоя защита держится на одном ремне, что вызывает особое недоверие к собственной безопасности, и это удваивает, да что там, утраивает эффект!

Ещё певец говорит, что человек напротив постоянно терял сознание, причем очень спонтанно.

— Вверху он его теряет и его руки падают вниз, двигаются так свободно, словно он на рок-концерте, внизу — он приходит в себя и смеётся, невозможно счастливый и так раз за разом, — рассказывает певец.

В любом случае, возникли новые воспоминания, которые останутся со мной навсегда! А это прекрасно! Ведь я однажды решил, я буду зажигать и брать (от жизни), что можно взять!

Дима Монатик не единственный, кто встречал Новый год нетрадиционно. Ранее Леся Никитюк рассказывала, как она встречала Новый год в пустыне.