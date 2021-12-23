Волшебный Кабо-Верде, Новый год в пустыне и авто без окон: Леся Никитюк о путешествиях и новогодних курьезах

Новогодние праздники — шанс отдохнуть в кругу родных или отправиться в путешествие. Времени до их наступления остается все меньше. Так что желание все спланировать и хорошо повеселиться появляется чаще.

Впрочем, случается, что ряд неожиданных событий врываются в нашу предновогоднюю суету и нарушают все планы.

О том, как пришлось встречать Новый год телеведущей, тревел-блогеру и мастеру юмора Лесе Никитюк, она рассказала Вікнам.

А еще она поделилась любимыми местами отдыха и вспомнила, какие курьезы случались с ней в новогоднюю ночь.

Вы много путешествуете по миру. Подскажите, где, по вашему мнению, лучше отдыхать зимой?

Относительно зимних мест отдыха я, наверное, не эксперт. Я была в швейцарских Альпах, в украинских Альпах (Карпаты — ред.).

Иногда мне хочется посетить какие-нибудь зимние модные курорты. Поехать в тот же Куршевель, где все настолько дорого, что люди иногда снимают золотые коронки, чтобы добыть уик-энд (шутит телеведущая — ред.).

Однако в нашей Украине есть и свои горы, и море, пустыня. За время съемок тревел-шоу Маршрутка я в этом еще раз убедилась.

А когда нас всех закрыли, началась пандемия, куда людям ехать?

Вот Леся и сняла показательно “куда”. И все ездили на житомирский карьер, в Херсонскую область, на одесский лиман.

То есть, у нас есть много красивых мест. Даже первая в Украине ферма, где выращивают вкуснейшие устрицы.

А какие ваши любимые места для отдыха?

Я поддерживаю традицию отдыхать в кругу людей, которые могут устроить праздник где угодно. Это может быть даже скамейка под подъездом. Если я в душевной компании — это будет суперотдых.

Но чтобы развеяться, подышать, зарядиться энергией, расслабиться и отпустить все проблемы — это океан.

Кстати, в этом году открыла для себя новое направление (была там раньше, но на другом острове) — острова Зеленого мыса Кабо-Верде.

Там фантастический теплый Атлантический океан, пляж, морепродукты.

Шутят, что после отдыха нужно брать еще один отдых, как у вас с этим?

После отдыха брать еще один нужно тогда, когда на отдыхе ты лежишь «мертвым грузом» и все, что можешь сделать — отойти на 500 метров в столовую три раза в день и зайти по колени в воду.

Даже нырять люди не хотят, а только лежать под зонтиком.

Когда отдых распланирован, немного активный, частично пассивный, тогда ты накапливаешь новые эмоции, собираешь интересные истории во время экскурсий, вдохновляешься.

Если отдыхаешь интересно, в тебе пробуждается энтузиазм. Ты, как маленький ребенок с открытыми глазами, как Полякова в своих клипах (иронизирует путешественница — ред.), рассматриваешь все кругом.

А потом возвращаешься домой наполненным.

Поэтому обязательно планируйте свой отдых, не летите, чтобы просто полететь. Распишите все, поезжайте посмотреть на красивые места.

Мои друзья 25 раз были в Египте, но ни разу не были на пирамидах. Так как такое можно простить? (смеется Леся — ред.)

Посоветуйте украинцам, как удачно провести отдых.

Я всегда подробно рассказываю все (о своих путешествиях — ред.) в своих сторисах, Instagram. Всегда описываю, куда пойти, что попробовать, где можно пить воду, а где нет, что можно делать.

Есть также много тревел-блогеров, которые делятся своим опытом. Сейчас много информации, просто ее нужно проанализировать, сесть и прописать на листике план.

Знаете, мы когда работаем, то всегда планируем, вот здесь у нас работа-работа-работа, а здесь мы поедем на огород. Снова работа-работа, а тут у ребенка утренник.

Отпуск и отдых тоже нужно планировать. Тогда не придется еще месяц восстанавливаться.

Сейчас мы с нетерпением ждем зимних праздников. Случались ли с вами какие-то курьезы во время празднования Нового года?

Курьезных Новых годов у меня было два. Однажды это была такая диковинка — праздновать Новый год в Намибии в пустыне. Рядом находилось имение Анджелины Джоли, где она рожала своих близнецов по намибийским традициям.

Под шатром мы нарезали оливье (пытались сделать в Намибии оливье). Нам передали горошек и вареную колбасу, продюсер как раз летел туда из Украины. Так что мы уминали тот новогодний салат, и какой он был вкусный!

А заедали все дешёвыми устрицами, потому что там они действительно недорогие. Помню, что мы приобрели десять килограммов устриц за 100 долларов! Пальцы все были изрезаны, потому что самостоятельно открывали их ножом.

Другой случай был настоящий курьез. 31 декабря звонят мне в квартиру, я открываю дверь — стоит консьержка и говорит: “Твоя машина под подъездом припаркована?”, — говорю, моя. — “Повыбивали все стекла”.

Тогда были такие пробки (накануне события — ред.), в предновогодний период, и я накупила по скидкам подарки близким: племянницам, кумам, родителям, брату, невестке…

И так мне было тяжело выстоять в этих автодавках, наверное, часа 3-4. Уже было 11 вечера. Поэтому, думаю, машина под подъездом, там камера, посплю, а утром с друзьями заберем все.

Короче, разбили все окна и забрали подарки.

И я 31 (!) декабря везу машину без единого стекла (выбито лобовое, боковое), натянув посильнее шапку и прикрывая гольфом лицо, к ближайшему сервису.

С трудом добралась, а мне говорят: “Оставляйте машину до 8 января, сейчас все празднуют. Окна мы сделаем после”.

Я показала это в Instagram. Далее в половине шестого вечера мне пишут ребята, что узнали об этой ситуации и им известно, что мне не на чем ехать к родителям на зимние праздники, поэтому дают машину (у них был прокатный сервис).

Впоследствии пригоняют мне мерседес “кубик” (Mercedes-Benz G — ред.) — очень крутую тачку, и говорят: “Бесплатно, только заправлять будете”.

Я месяц на ней ездила, в Карпаты тоже. Вот так все возвращается.

Как вам удается справиться с такими стрессовыми ситуациями? Что можете посоветовать другим?

Затрудняюсь ответить. Я очень стрессую, и случается, что из-за этого может даже голос сесть. В такие моменты я пытаюсь сидеть, улыбаясь, 30 секунд, чтобы выровнять свое эмоциональное состояние.

На самом деле стрессы — это очень плохо. В Европе люди так не стрессуют, живут в более размеренном темпе.

В том же Кабо-Верде лозунг островов: “No Stress!” У них нет такой гонки, как у украинцев. Наверное, это черта нашего менталитета.

Негативные комментарии — это тоже стресс. Как реагируете на них, не начинаете ли сомневаться в себе?

Бывает, что мама на них отвечает.

Я же никогда не позволяю себе, чтобы комментарии неизвестных мне людей, которые, возможно, вживую меня никогда не увидят, а я их, влияли на мое эмоциональное состояние, управляли жизнью.

Я сразу предупреждаю, что если делюсь своей жизнью, то за позитивное настроение. Я никогда не демонстрирую негатива, не спекулирую на этом. Всегда подхожу только с положительной стороны к людям.

Если человек не отвечает мне взаимностью, тогда “блок”.

Вы уверенная в себе женщина. Посоветуйте украинкам, как научиться этому, отпустить себя?

Это у каждого личное. Нужно много читать, слушать психологов. Находить силы в себе. Быть мечтателем, ко всему относиться с настроением ребенка… Словом, всегда немного оставаться детьми.

А если тебе интересно узнать о других впечатляющие места для отдыха, советуем почитать, что рассказала тревел-блогер Алиса Илиева о фламинго, вечном лете и лазурных пляжах Арубы.