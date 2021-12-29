Новий рік – не тільки вдома! Топ-5 незвичайних місць для святкування

Новий рік в теплому сімейному колі з канапкою з червоної рибки, улюбленим салатом і келихом шампанського.

Як Новий рік зустрінеш, так його і проведеш, чи не так? Невже так сіро й буденно ти хочеш провести наступний рік свого життя?

А якщо ми скажемо тобі, що можна покину все та зустріти Новий рік у неймовірній спеці поряд із жирафами чи побути в ролі Кевіна Маккаллістера й відвідати найвідомішу новорічну площу в світі?

Так, це можливо, варто лише наважитись і ризикнути. Ми розповімо тобі про п’ять незвичних місць, де можна зустріти Новий рік.

Милуватися найкращими феєрверками

Як тобі ідея провести новорічну ніч у одному з найбільших мегаполісів – Сіднеї.

А відомий сіднейський оперний театр буде сяяти і додасть казкових барв у твоє життя.

Чого варте тільки австралійське шоу феєрверків. Воно вважається найкращим у світі. Варто хоча би раз за все життя зустріти Новий рік у Сіднеї, щоб побачити це шоу на власні очі, а не тільки через екран.

А ще приємним бонусом стане тепла погода, адже взимку в столиці Австралії температура повітря в середньому +20°C.

Відвідати резиденцію Санта Клауса

Пограємося на контрастах? З теплої Австралії до морозної Фінляндії.

А як тобі те, що в цій країні можна відвідати резиденцію Санта Клауса! Що може бути більш чарівним та символічним?

А ще в цій країні дійсно можна відчути дух зимового свята. Якщо погода в Україні не збирається робити нам новорічної казки, то у Фінляндії вона точно буде.

Можна поїхати туди веселою компанією, зняти дерев’яний будиночок зі справжньою фінською лазнею та милуватися краєвидами. Повір, тобі буде, що потім згадати.

Побачити всіх героїв Мадагаскару наживо

І знову повертаємося до теплих країв.

Африка може злякати тебе, але яка ж вона красива! Краєвиди: вологі ліси, водойми, пустелі, тваринний світ – все настільки екзотичне, що надовго закарбується в твоїй пам’яті.

В Кенії можна зустріти Новий рік на березі теплого океану під спекотним сонцем. Що може бути краще, коли вдома цифри на термометрі опускаються все нижче та нижче нуля.

Ну і, звичайно, що ти зможеш взяти з кенійської новорічної традиції – катання на човні з вогнями.

Човни курсують озерами, річками чи океаном. Святкування проходить весело та галасливо, не обходиться без танців та пісень.

Ну і як же в Африці – без сафарі? Зможеш побачити всіх героїв Мадагаскару вживу.

Стати героєм фільму Сам удома

Знову до засніженого мегаполісу.

Зустріти Новий рік в Нью-Йорку – це мрія чи не кожної людини на землі.

Найвідоміша святкова площа, найяскравіша ялинка, найатмосферніше місто. Wall street, time square, central park – найпопулярніші місця серед туристів, ну і, звісно, Статуя свободи.

За своє життя 100% треба побувати в Нью-Йорку, а якщо потрапиш туди ще й на зимові свята – неодмінно будеш найщасливішою людиною.

Спекотна святкова ніч

Ріо-де-Жанейро – одне з найспекотніших міст. Сюди варто приїздити, якщо ти зовсім не переносиш холод.

Не варто забувати, що це екзотична країна і багато чого може бути для тебе дивиною.

Тут є багато цікавих новорічних традицій. Наприклад, у новорічну ніч люди одягаються у все біле та виходять на пляж Копакабана. Жителі Ріо вважають, що білий колір приносить спокій та процвітання.

Також тут відповідально ставляться до святкового меню, адже те, що ти їси у новорічну ніч, вважається відображенням твоєї удачі та успіху протягом наступних 12 місяців.

Чарівну новорічну річ в екзотичні пустелі провела і відома українська телеведуча. Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк розповіла про те де і як святкувала Новий рік.