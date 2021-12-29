Новый год – не только дома! Топ-5 необычных мест для празднования

Новый год в теплом семейном кругу с бутербродом из красной рыбки, любимым салатом и бокалом шампанского.

Как Новый год встретишь, так его и проведешь, не правда ли? Неужели так серо и обыденно ты хочешь провести следующий год своей жизни?

А если мы скажем тебе, что можно покинуть все и встретить Новый год в невероятной жаре рядом с жирафами или побыть в роли Кевина Маккаллистера и посетить самую известную новогоднюю площадь в мире?

Да, это возможно, стоит только отважиться и рискнуть. Мы расскажем тебе о пяти необычных местах, где можно встретить Новый год.

Любоваться лучшими фейерверками

Как тебе идея провести новогоднюю ночь в одном из самых больших мегаполисов – Сиднее.

А известный сиднейский оперный театр будет сиять и добавит сказочных красок в твою жизнь.

Чего стоит только австралийское шоу фейерверков. Оно считается самым лучшим в мире. Стоит хотя бы раз за всю жизнь встретить Новый год в Сиднее, чтобы увидеть это шоу своими глазами, а не только через экран.

А еще приятным бонусом станет тёплая погода, ведь зимой в столице Австралии температура воздуха в среднем +20°C.

Посетить резиденцию Санта-Клауса

Поиграем на контрастах? Из теплой Австралии в морозную Финляндию.

Как тебе то, что в этой стране можно посетить резиденцию Санта-Клауса! Что может быть более волшебным и символическим?

А еще в этой стране действительно можно ощутить дух зимнего праздника. Если погода в Украине не собирается делать нам новогоднюю сказку, то в Финляндии она точно будет.

Можно поехать туда веселой компанией, снять деревянный домик с настоящей финской баней и наслаждаться видами. Поверь, тебе будет что потом вспомнить.

Увидеть всех герев Мадагаскара вживую

И снова возвращаемся к тёплым краям.

Африка может испугать тебя, но как она красива! Пейзажи: влажные леса, водоемы, пустыни, животный мир – все настолько экзотическое, что запомнится тебе надолго.

В Кении можно встретить Новый год на берегу теплого океана под жарким солнцем. Что может быть лучше, когда дома цифры на термометре опускаются все ниже и ниже нуля.

Ну и, конечно, что ты сможешь взять из кенийской новогодней традиции – катание на лодке с огнями.

Лодки курсируют по озерам, рекам или океану. Празднование проходит весело и шумно, без танцев и песен.

Ну и как же в Африке – без сафари? Сможешь увидеть всех героев Мадагаскара вживую.

Стать героем фильма Один дома

Снова к заснеженному мегаполису.

Встретить Новый год в Нью-Йорке – это мечта едва ли не каждого человека на земле.

Самая известная праздничная площадь, самая яркая елка, самый атмосферный город. Wall street, time square, central park – самые популярные места среди туристов, ну и, конечно, Статуя свободы.

За свою жизнь 100% нужно побывать в Нью-Йорке, а если попадешь туда еще и на зимние праздники – обязательно будешь самым счастливым человеком.

Жаркая праздничная ночь

Рио-де-Жанейро – один из самых жарких городов. Сюда следует приезжать, если ты совсем не переносишь холод.

Не стоит забывать, что это экзотическая страна и многое может быть для тебя диковинкой.

Здесь много интересных новогодних традиций. К примеру, в новогоднюю ночь люди одеваются во все белое и выходят на пляж Копакабана. Жители Рио считают, что белый цвет приносит спокойствие и процветание.

Также здесь ответственно относятся к праздничному меню, ведь то, что ты ешь в новогоднюю ночь, считается отражением твоей удачи и успеха в течение следующих 12 месяцев.

Волшебную новогоднюю вещь в экзотических пустынях провела известная украинская телеведущая. Напомним, что ранее Леся Никитюк рассказывала о том, где и как праздновала Новый год.