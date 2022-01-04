Медитації та фото в купальнику сумісні — Ксенія Мішина про любов до себе

Жіноче тіло завжди було мистецтвом. Скільки йому присвячено картин, віршів та музичних творів! А скільки скульптур було створено ще в античні часи.

Змінювалися стандарти краси та фігури жінок, але захоплення ними залишалося завжди. То що ж сталося зараз? Чому з кожним днем з’являється ​​дедалі більше хейтерів жіночого тіла?

На своїй сторінці в Instagram популярна акторка Ксенія Мішина поділилася своїми фото у купальнику, за що отримала хвилю хейту.

Відповідь не забарилася — актриса просто обурена поведінкою людей. З цього приводу вона звернулася до всіх своїх підписників.

Чому ви так шеймите своє тіло? За що так зраджуєте себе і зраджуєте всіх інших жінок? Звідки стільки ненависті до себе і того, що відрізняє вас від чоловіків?

Також Ксенія чітко визначила свою позицію щодо ситуації, яка склалася.

Ваші статеві ознаки, ваше тіло — це нормально! Вам нічого соромитися. Жіноче тіло прекрасне, і це справа жінки, як вона його демонструє і як вона їм насолоджується.

Акторка заявила, що вульгарність — це несмак, а красиві знімки тіла — мистецтво.

Також головним докором хейтерів було те, що актриса медитує та виставляє фото в купальнику у соціальні мережі.

Медитації — це інструмент роботи зі свідомістю, а не публічне визнання у посвяті в чернечий сан.

— Всі, хто написав про це, — займіться розвитком, хоча б прочитайте Вікіпедію, і ви зрозумієте, що ваш погляд дуже обмежений вашим незнанням питання, — каже Ксенія.

Також акторка закликала жінок любити себе та розвивати свою жіночність, інакше можуть бути проблеми зі здоров’ям.

Любов до себе є актуальною проблемою сучасності, адже соціальні мережі та суспільство нав’язують нам свої стандарти краси.

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