Медитації та фото в купальнику сумісні — Ксенія Мішина про любов до себе

Жіноче тіло завжди було мистецтвом. Скільки йому присвячено картин, віршів та музичних творів! А скільки скульптур було створено ще в античні часи.
Змінювалися стандарти краси та фігури жінок, але захоплення ними залишалося завжди. То що ж сталося зараз? Чому з кожним днем з’являється дедалі більше хейтерів жіночого тіла?
На своїй сторінці в Instagram популярна акторка Ксенія Мішина поділилася своїми фото у купальнику, за що отримала хвилю хейту.
Відповідь не забарилася — актриса просто обурена поведінкою людей. З цього приводу вона звернулася до всіх своїх підписників.
Чому ви так шеймите своє тіло? За що так зраджуєте себе і зраджуєте всіх інших жінок? Звідки стільки ненависті до себе і того, що відрізняє вас від чоловіків?
Чому ви так шеймите своє тіло? За що так зраджуєте себе і зраджуєте всіх інших жінок? Звідки стільки ненависті до себе і того, що відрізняє вас від чоловіків?
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Мишина (@misha.k.ua)
Публикация от Ксения Мишина (@misha.k.ua)
Також Ксенія чітко визначила свою позицію щодо ситуації, яка склалася.
Ваші статеві ознаки, ваше тіло — це нормально! Вам нічого соромитися. Жіноче тіло прекрасне, і це справа жінки, як вона його демонструє і як вона їм насолоджується.
Ваші статеві ознаки, ваше тіло — це нормально! Вам нічого соромитися. Жіноче тіло прекрасне, і це справа жінки, як вона його демонструє і як вона їм насолоджується.
Акторка заявила, що вульгарність — це несмак, а красиві знімки тіла — мистецтво.
Також головним докором хейтерів було те, що актриса медитує та виставляє фото в купальнику у соціальні мережі.
Медитації — це інструмент роботи зі свідомістю, а не публічне визнання у посвяті в чернечий сан.
Медитації — це інструмент роботи зі свідомістю, а не публічне визнання у посвяті в чернечий сан.
— Всі, хто написав про це, — займіться розвитком, хоча б прочитайте Вікіпедію, і ви зрозумієте, що ваш погляд дуже обмежений вашим незнанням питання, — каже Ксенія.
Також акторка закликала жінок любити себе та розвивати свою жіночність, інакше можуть бути проблеми зі здоров’ям.
Любов до себе є актуальною проблемою сучасності, адже соціальні мережі та суспільство нав’язують нам свої стандарти краси.
Раніше фіналістка другого сезону шоу Супермодель по-українськи Вікторія Маремуха розповіла, як полюбити себе.