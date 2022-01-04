Медитации и фото в купальнике совместимы — Ксения Мишина о любви к себе

Женское тело всегда было искусством. Сколько ему посвятили картин, стихов и музыкальных произведений! А сколько скульптур было высечено ещё в античные времена.

Менялись стандарты красоты и фигуры женщин, но восхищение ими оставалось всегда. Так что же случилось сейчас? Почему с каждым днем появляется всё больше хейтеров женского тела?

На своей странице в Instagram популярная актриса Ксения Мишина поделилась своими фото в купальнике, за что получила волну хейта.

Ответ не заставил себя долго ждать — актриса просто возмущена поведением людей. По этому поводу она обратилась ко всем своим подписчикам.

Почему вы так шеймите своё тело? За что так предаёте себя и предаёте всех остальных женщин? Откуда столько ненависти к себе же и к тому, что отличает вас от мужчин?

Также Ксения обозначила свою позицию относительно сложившейся ситуации.

Ваши половые признаки, ваше тело — это нормально! Вам нечего стыдиться. Тело женщины прекрасно, и это ее дело, как она его демонстрирует и как она им наслаждается.

Актриса заявила, что пошлость — это безвкусица, а красивые снимки тела — искусство.

Также главным упреком хейтеров было то, что актриса медитирует и выставляет фото в купальнике в социальные сети.

Медитации — это инструмент работы с сознанием, а не публичное признание в посвящении в монашеский сан.

— Все, кто написал об этом, — займитесь развитием, хотя бы прочтите Википедию, и вы поймёте, что ваша точка зрения очень ограничена вашим незнанием вопроса, — говорит Ксения.

Также актриса призвала женщин любить себя и развивать свою женственность, иначе могут быть проблемы со здоровьем.

Любовь к себе — актуальная проблема современности, ведь социальные сети и общество навязывают нам свои стандарты красоты.

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