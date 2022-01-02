Тренируй эмпатию к себе — Маремуха о том, как изменить жизнь к лучшему

Финалистка второго сезона шоу Супермодель по-украински Виктория Маремуха рассказала, как полюбить себя.

Модель поделилась несколькими шагами, с чего начать проявлять любовь к себе.

Сохраняй личные границы

Прежде чем ответить на чей-то вопрос или согласиться на что-то, подумай, какие последствия будут для тебя, будет ли тебе удобно это сделать.

Научись говорить “нет”, если тебе не комфортно. Это называется здоровый эгоизм.

Не бойся не понравиться кому-то, ведь ты не стодолларовая купюра, — советует Виктория Маремуха в своем Instagram.

В первую очередь стань лучшим другом для себя

Подари себе внимание, поддержку и заботу. Сделай себе приятное. Попробуй принять себя без изменений и понять, кто ты.

Отпускай с легкостью

Избавляйся от токсичных людей, старых вещей и плохих воспоминаний. Освободившись от ненужного, ты впустишь что-то новое и прекрасное в свою жизнь.

Подними свою самооценку

Для этого стоит только отключить внутреннего критика. Поверь, если ты не скажешь о своих недостатках, никто их даже не заметит.

Это все происходит только в твоей голове, а на самом деле у тебя есть как плюсы, так и минусы, которые стоит принимать с гордостью.

Цени первую эмоцию

Прислушайся к своей первой эмоции, она настоящая. Люди часто не обращают на нее внимания, но она всегда правильная.

Слушай себя, тренируй эмпатию не только к другим, но и к себе!

Как только ты полюбишь себя и обретешь гармонию, тебя полюбят и примут другие. И все будет хорошо!

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