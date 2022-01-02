Тренуй емпатію до себе — Маремуха про те, як змінити життя на краще

Фіналістка другого сезону шоу Супермодель по-українськи Вікторія Маремуха розповіла, як полюбити себе.

Модель поділилася кількома кроками, з чого почати виявляти любов до себе.

Зберігай особисті кордони

Перші ніж дати відповідь на чиєсь запитання або погодитися на щось, подумай, які наслідки будуть для тебе, чи буде тобі зручно це зробити.

Навчись говорити “ні”, якщо тобі не комфортно. Це називається здоровий егоїзм.

Не бійся не сподобатися комусь, ти ж не стодоларова купюра, — радить Вікторія Маремуха у своєму Instagram.

Передусім стань найкращим другом для себе

Подаруй собі увагу, підтримку і турботу. Зроби собі приємне. Спробуй прийняти себе без змін та зрозуміти, хто ти.

Відпускай з легкістю

Позбавляйся від токсичних людей, старих речей та поганих спогадів. Звільнившись від непотрібного, ти впустиш щось нове та прекрасне у своє життя.

Підніми свою самооцінку

Для цього варто лишень вимкнути внутрішнього критика. Повір, якщо ти не скажеш про свої недоліки, ніхто їх навіть не помітить.

Це все відбувається тільки у твоїй голові, а насправді в тебе є як плюси, так і мінуси, які ти маєш приймати з гордістю.

Цінуй першу емоцію

Прислухайся до своєї першої емоції, вона справжня. Люди часто не звертають на неї уваги, але вона завжди правильна.

Слухай себе, тренуй емпатію не тільки до інших, а й до себе!

Тільки-но ти полюбиш себе та знайдеш гармонію, тебе полюблять і приймуть інші. І все буде добре!

Якщо ти помічаєш, що завжди хочеш досягти ідеалу в будь-якій справі, а твоя самооцінка занадто залежить від думки оточення, то пропонуємо прочитати про синдром відмінника.

Як стверджує психологиня Елена Архіпова, його часто можна помітити в амбітних та успішних людей. Він зазвичай характеризується прагненням досягти високих цілей та отримати схвалення від оточення.