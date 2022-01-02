Шоу-біз

Тренуй емпатію до себе — Маремуха про те, як змінити життя на краще

Олена Яковлєва, редакторка сайту 02 Січня 2022, 13:05
Як полюбити себе поради моделі Вікторії Маремухи

Більше новин
Чим корисна кава з какао
А якщо випити каву з какао? Це не тільки смачно, а й корисно!
Економічний паспорт українця
Економічний паспорт для українських дітей: що це таке та навіщо він потрібен
Новорічні традиції різних країн світу
Новорічні традиції різних країн, які тебе здивують
вітаміни та біодобавки користь та шкода
Вітаміни та біодобавки — користь чи шкода для організму
Дивитись більше

Матеріали по темі

Марія Гребенюк
Марія Гребенюк про анорексію, страшний голод і “виношування нової себе”

Відео
0:02:52
Тигри

Символ 2022 року любить смаколики? Як Київський зоопарк задобрює тигрів презентами
0:21:02
Привітання Зеленського з Новим роком 2022
Привітання Зеленського з Новим роком 2022!
Привітання з Новим роком у прозі
Антитіл від негативу вам! Привітання з Новим роком 2022 від ведучих Вікна-новини
0:03:57
Піротехніка
Вибухові свята і болючі наслідки: як уберегти дітей від неякісної піротехніки
0:34:28
Вікна 22:00
Вікна-новини. Випуск від 30.12.2021 (22:00)
0:04:55
Булінг
Відволікатимешся, то митимеш підлогу, як твоя мама: історія булінгу у школі Києва
0:01:18
Донорство крові
Найтепліший день донора у готелі Park Inn by Radisson
0:01:04
Шварцнеггер
Арнольд Шварценеггер — холостяк: актор розлучився після десяти років судової тяганини
0:03:55
Збір коштів Артему
Творимо новорічні дива разом! Як допомогти 10-річному Артему з рідкісною патологією ноги
0:35:00
Вікна 17:30
Вікна-новини. Випуск від 30.12.2021 (17:30)
Більше відео
А якщо випити каву з какао? Це не тільки смачно, а й корисно!
Читати далі
А якщо випити каву з какао? Це не тільки смачно, а й корисно!