Тренуй емпатію до себе — Маремуха про те, як змінити життя на краще

Фіналістка другого сезону шоу Супермодель по-українськи Вікторія Маремуха розповіла, як полюбити себе.
Модель поділилася кількома кроками, з чого почати виявляти любов до себе.
Перші ніж дати відповідь на чиєсь запитання або погодитися на щось, подумай, які наслідки будуть для тебе, чи буде тобі зручно це зробити.
Навчись говорити “ні”, якщо тобі не комфортно. Це називається здоровий егоїзм.
Не бійся не сподобатися комусь, ти ж не стодоларова купюра, — радить Вікторія Маремуха у своєму Instagram.
Не бійся не сподобатися комусь, ти ж не стодоларова купюра, — радить Вікторія Маремуха у своєму Instagram.
Подаруй собі увагу, підтримку і турботу. Зроби собі приємне. Спробуй прийняти себе без змін та зрозуміти, хто ти.
Позбавляйся від токсичних людей, старих речей та поганих спогадів. Звільнившись від непотрібного, ти впустиш щось нове та прекрасне у своє життя.
Для цього варто лишень вимкнути внутрішнього критика. Повір, якщо ти не скажеш про свої недоліки, ніхто їх навіть не помітить.
Це все відбувається тільки у твоїй голові, а насправді в тебе є як плюси, так і мінуси, які ти маєш приймати з гордістю.
Це все відбувається тільки у твоїй голові, а насправді в тебе є як плюси, так і мінуси, які ти маєш приймати з гордістю.
Прислухайся до своєї першої емоції, вона справжня. Люди часто не звертають на неї уваги, але вона завжди правильна.
Слухай себе, тренуй емпатію не тільки до інших, а й до себе!
Слухай себе, тренуй емпатію не тільки до інших, а й до себе!
Тільки-но ти полюбиш себе та знайдеш гармонію, тебе полюблять і приймуть інші. І все буде добре!
Якщо ти помічаєш, що завжди хочеш досягти ідеалу в будь-якій справі, а твоя самооцінка занадто залежить від думки оточення, то пропонуємо прочитати про синдром відмінника.
Як стверджує психологиня Елена Архіпова, його часто можна помітити в амбітних та успішних людей. Він зазвичай характеризується прагненням досягти високих цілей та отримати схвалення від оточення.