Victoria’s Secret Fashion Show 2025: повернення Адріани Ліми на сцену та виступ TWICE

Victoria’s Secret Fashion Show 2025: де відбулося шоу та коли

Victoria’s Secret Fashion Show 2025 стартувало о 19:00 за східним часом США (о 02:00 16 жовтня за київським часом). Захід транслювався в прямому ефірі на платформах Prime Video, Amazon Live, а також у соціальних мережах бренду — YouTube, TikTok та Instagram.

Після завершення повний запис став доступним на YouTube-каналі Victoria’s Secret. Локація на які відбулася подія, а саме Бруклінський Navy Yard, додала промислового шарму до гламурного шоу, а рожева доріжка почалася о 18:30, де зірки демонстрували свої вбрання.

Victoria’s Secret Fashion Show: учасниці: моделі та ангели

Шоу зібрало винятковий склад моделей, включаючи легендарних ангелів Victoria’s Secret та нових облич. Серед підтверджених учасниць були:

Адріана Ліма — легендарна бразильська модель, яка повернулася після перерви.

Алессандра Амброзіо — ще одна ікона бренду.

Джіджі Хадід — сучасна зірка подіумів.

Белла Хадід — сестра Джіджі, відома своєю харизмою, що повернулася на сцену після подолання хвороби.

Ешлі Грем — адвокатка бодіпозитиву, представниця plus-size.

Кендіс Свейнпоел — південноафриканська красуня.

Лілі Олдрідж — ветеранка шоу.

Дутзен Крус — нідерландська модель.

Бехаті Прінслу — дружина Адама Левіна.

Анок Яї, Алекс Консані, Палома Елсессер, Прешес Лі, Юмі Ну — представниці розмаїття форм та етносів.

Енджел Різ — зірка WNBA, яка дебютувала як перша професійна спортсменка на подіумі Victoria’s Secret.

Також брали участь Джоан Смоллс, Даяне Содре, Імаан Хаммам, Емелін Хоареау та інші. Шоу підкреслило інклюзивність, з моделями різного віку, розмірів та походження, що стало відповіддю на критику минулих років.

Victoria’s Secret Fashion Show 2025: тематика шоу

Тематика Victoria’s Secret Fashion Show 2025 зосередилася на відзначенні жіночої сили, гламуру та фантазії. Моделі дефілювали в розкішній білизні, прикрашеній кришталями, пір’ям та крилами, що нагадувало класичні шоу бренду.

Елементи включали натхнення від морських мотивів (як-от перлинні крила), футуристичних дизайнів та повсякденного гламуру. За словами організаторів, це було повернення до коренів з сучасним поглядом, де білизна поєднується з високою модою.

Victoria’s Secret Fashion Show: виступи зірок

Музична частина шоу була виключно жіночою. На сцені виступали:

Міссі Елліотт (Missy Elliott) — легендарна реперка, яка запалила сцену хіп-хоп хітами.

Кароль Джі (KAROL G) — колумбійська співачка, відома своєю поп-музикою.

Медісон Бір (Madison Beer) — американська поп-зірка з потужним вокалом.

TWICE — популярна K-pop група з Південної Кореї, яка додала енергії своїми динамічними виступами.

Ці всі артистки супроводжували дефіле, створюючи особливу атмосферу. Виступи були інтегровані з подіумом, де моделі танцювали під музику, роблячи шоу ще більш видовищним.

