Вона поставила мене на коліна — Йоланда Хадід розповіла про боротьбу із хворобою Лайма

Зірка реаліті-шоу та мати моделей Джіджі, Белли та Анвара Йоланда Хадід розповіла про своє життя з хворобою Лайма. Це інфекція, яка передається кліщами, від неї страждають сотні тисяч людей у всьому світі. Читай, що розповіла Йоланда про своє життя.

Йоланда Хадід розповіла про життя із хворобою Лайма

Подробицями інтерв’ю з Йоландою Хадід поділилося видання Vogue. Випадки, коли знаменитості розповідають про хвороби чи пережите горе — нечасті, але вони допомагають іншим людям відчути себе не самотніми у складних ситуаціях та надихають на боротьбу.

Уперше хвороба Лайма була зареєстрована у 1975 році, про неї досі дуже мало інформації. Проте, все, що є, ми зібрали в цьому матеріалі. Крім Йоланди, на таку ж хворобу страждають і її донька — модель Белла Хадід, та син Анвар.

Біль у м’язах і серйозні порушення пам’яті можуть стати хронічними, завдавати суттєвого дискомфорту та впливати на якість життя. Йоланда каже, що ліків проти хронічної хвороби Лайма не існує, тому ремісія — це благословення, яким вона дорожить щодня.

Правильній діагностиці та лікуванню хвороби Лайма перешкоджають три ключові чинники: відсутність однозначного прикладу, який би описував всю картину хвороби; низька чутливість лабораторного тесту; і високий відсоток невдалого результату лікування, — каже Йоланда Хадід.

Йоланда з донькою вирішили розповісти про своє захворювання, щоб про нього стало відомо більшій кількості людей. Аби люди поглиблювали свої знання та, можливо, знайшли відповіді на свої симптоми.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от YOLANDA (@yolanda.hadid)

— Серед моїх симптомів були сильна втома, затьмарена свідомість, втрата пам’яті, труднощі з підбором слів, занепокоєння, безсоння, мігрень, біль у суглобах, м’язова слабкість, нестерпність до яскравого світла, симптоми грипу, збільшення лімфатичних вузлів і невеликий параліч на обличчі — через усе це я почувалася дуже депресивно, — розповідає жінка.

Проте на сигнали тіла Йоланда намагалася не звертати уваги, бо хотіла бути сильною. Коли терпіти стало неможливо, вона звернулася до лікарів. Жінка розповідає: більшість людей не вірить у цю хворобу, бо вона зовні не дає видимих симптомів.

Я не можу описати ту темряву, біль і пекло, через які проходила щодня. Деякий час мені взагалі не хотілося жити. Ця хвороба поставила мене на коліна. Багато ночей я хотіла померти і молилася, щоб просто позбутися болю. Якби не мої діти, мене б тут не було.

Йоланда каже, що потрібно частіше звертати увагу на відчуття оточення. Бо багато людей не наважується поділитися з кимось своїми стражданнями. Також вона зауважує, що не варто оцінювати людей за зовнішністю, адже хвороби не завжди помітні.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от YOLANDA (@yolanda.hadid)

Для того, щоб зберігати стан ремісії, Йоланда Хадід намагається збалансовано харчуватися, достатньо спати, займається йогою та медитаціями щодня. Для сну вона використовує пристрій, який взаємодіє з клітинами організму через світлодіодне підсвічування.

Емоційна і духовна складові не менш важливі, ніж медичний діагноз. Я живу з повним серцем. Життя благословило мене надзвичайним партнером, який змусив мене знову повірити в любов, — ділиться жінка.

А зараз 28-річна супермодель Белла Хадід підтвердила, що хвороба супроводжує її вже 17 років і знову дала про себе знати. Після кількох місяців мовчанки Белла опублікувала зворушливі фото з лікарні, де вона лежить під крапельницею з кисневою трубкою.

Вибачте, що зникаю. Я люблю вас, друзі, — звернулася вона до фанатів.

Її сестра Джіджі залишила коментар підтримки:

Я люблю тебе! Сподіваюся, ти зовсім скоро знову відчуєш себе сильною і прекрасною, як ти на це заслуговуєш.

Медики підтвердили, що причиною госпіталізації стало чергове загострення Лайму.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Bella 🦋 (@bellahadid)

Хвороба уражає нирки, спричиняє нудоту, набряки, проблеми зі сном і свідомістю.

Це не перший випадок, коли Белла вимушена переривати роботу через стан здоров’я, але нові кадри підтверджують: боротьба з недугом для неї триває й досі, попри постійне лікування й підтримку лікарів.

Водночас вона знову звертає увагу на проблему, від якої страждають і її близькі — мати Йоланда та брат Анвар.

