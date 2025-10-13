Джастін Трюдо в компанії Кеті Пері: нові кадри підтвердили чутки про роман

Схоже, американська попзірка Кеті Перрі переживає новий період великої симпатії. Після розриву з актором Орландо Блумом співачку помітили під час пристрасних поцілунків із колишнім прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Пара провела час на борту яхти Caravelle біля узбережжя Санта-Барбари, не надто ховаючись від камер. Про це повідомляє Daily Mail, додаючи, що кадри з борту виглядають надзвичайно щирими та теплими.

Джастін Трюдо і Кеті Перрі: кадри, які підтвердили чутки

Очевидці розповідають, що Кеті Перрі була в чорному купальнику, а Джастін Трюдо — без сорочки, у звичайних джинсах. Їх бачили в обіймах і поцілунках просто на палубі. Один зі свідків розповів, що впізнав політика за відомим татуюванням — вороном хайда, символом корінного народу Канади.

Цей момент став головною підказкою, яка зняла всі сумніви щодо того, хто саме супроводжував зірку під час відпочинку в Каліфорнії.

З того часу чутки лише міцніли: то спільні перельоти, то збіги в маршрутах, а тепер — емоційні кадри з яхти.

Джерела, наближені до оточення співачки, описують Трюдо як розумного, вихованого, з відмінним почуттям гумору.

За словами інсайдерів, він уважний до дрібниць, чемний у спілкуванні та вражаюче добрий у листуванні — попри щільні графіки й географічну відстань між двома зірковими календарями.

Джастін Трюдо Кеті Перрі — історія, що почалася ще влітку

Перші чутки про можливі стосунки Кеті Перрі та Джастіна Трюдо з’явилися ще в липні. Тоді їх помітили разом у ресторані Монреаля. За словами очевидців, вони сиділи поруч, часто нахилялися один до одного, жартували та виглядали по-домашньому розслабленими.

Після тієї зустрічі пара, як кажуть інсайдери, підтримувала зв’язок. Вони навіть мали спільні маршрути під час поїздок, а тепер — спільна яхта, що підігріла всі припущення про романтичний зв’язок.

Джастін Трюдо — нове кохання Кеті Перрі після Орландо Блума

Ця історія розгортається невдовзі після розриву співачки з актором Орландо Блумом. Вони залишилися в добрих стосунках заради доньки Дейзі, проте, за чутками, між ними давно існували розбіжності у поглядах.

Деякі джерела зазначають, що напруженість у парі зросла після того, як Кеті Перрі вирушила в космічний політ із програмою Blue Origin, що не знайшло підтримки у Орландо. А невдалий прийом її сьомого альбому лише посилив кризу.

Джастін Трюдо і Кеті Перрі зараз

Сьогодні Кеті Перрі поруч з Джастіном Трюдо виглядає спокійною, впевненою та щасливою. Люди з близького кола політика описують його як уважного, вихованого чоловіка з чудовим почуттям гумору.

Жоден із них не коментує стосунки офіційно, однак послідовність подій — від вечері в Монреалі до теплих обіймів на хвилях біля Санта-Барбари — говорить сама за себе.

У шоу-бізнесі такі історії мають власну динаміку: сьогодні — яхта і поцілунки, завтра — спільний вихід на подію. Але одне безсумнівне — Джастін Трюдо і Кеті Перрі стали найобговорюванішою парою осені.

