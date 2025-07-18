Не дарма тато залюбив! Марія Полякова вийшла заміж і показала, яким було весілля

Старша донька відомої української співачки Ольги Полякової — Марія Полякова — одружилася! Про це першими дізналися її фанати та підписники, адже дівчина опублікувала радісні знімки у своєму Instagram.

Що відомо про одруження Марії Полякової, її чоловіка та де саме відбулася церемонія, розповідаємо далі у матеріалі.

Марія Полякова одружилася: що відомо

На початку липня цього року Марії Поляковій освідчився її коханий, іноземець Іден Пассареллі. Про те, як відбувалася пропозиція руки та серця, ми писали раніше.

За два тижні після цього молоді люди одружилися! Про це Маша Полякова розповіла у своїх соціальних мережах.

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Вона також заявила у своїх stories, що не вагітна, а просто одягнула на святкування пишну сукню.

До речі, про сукню: Полякова обрала блакитну сукню з квітковим принтом, а наречений був у класичному смокінгу.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Maria Polyakova (@marypoppers1)

Святкування відбулося у США, в одному із міст штату Массачусетс.

Свою доньку привітала й зіркова мама.

— Діти, народжені в любові, завжди знаходять любов! Бо вони з дитинства знають, що це — найцінніше. Любіть своїх діток. Обіймайте. Виховуйте з теплом.

Сьогодні двоє закоханих стали сім’єю. Моя люба донечка, я так тобою пишаюся! Нехай любов ніколи не покине вашу прекрасну сім’ю. Будьте щасливі. Бережіть одне одного. Любіть — щодня, щохвилини, — написала Оля Полякова під відео з обітницями закоханих.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic)

Також Оля Полякова додала під іншим дописом своєї доньки: не дарма її тато так її любив, адже зараз Марія знайшла такого ж чоловіка і собі!

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