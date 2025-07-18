Старшая дочь известной украинской певицы Ольги Поляковой — Мария Полякова вышла замуж! Что известно о женитьбе Марии Поляковой, ее муже и где именно состоялась церемония, рассказываем далее в материале. Мария Полякова вышла замуж: что известно В начале июля этого года Марии Поляковой признался ее любимый, иностранец Иден Пассарелли. О том, как происходило предложение руки и сердца, мы писали раньше.Через две недели после этого молодые люди поженились! Об этом Маша Полякова рассказала в своих социальных сетях. Не зря папа залюбил! Мария Полякова вышла замуж и показала, какой была свадьба / 2 Фотографии Она также заявила в своих stories, что не беременна, а просто надела на празднование пышное платье. Кстати, о платье: Полякова выбрала голубое платье с цветочным принтом, а жених был в классическом смокинге. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Maria Polyakova (@marypoppers1) Празднование прошло в США, в одном из городов штата Массачусетс. Читать по теме Найди свою магическую дату: какие самые удачные дни для свадьбы 2025 А знаешь ли ты, что стоит учесть при выборе самой удачной даты свадьбы? Ознакомься с самым важным в нашем материале. Свою дочь поздравила и звездная мама. — Дети, рожденные в любви, всегда находят любовь! Потому что они с детства знают, что это самое ценное. Любите своих детей. Обнимайте. Воспитывайте с теплом. Сегодня двое влюбленных стали семьей. Моя дорогая дочь, я так тобою горжусь! Пусть любовь никогда не покинет вашу прекрасную семью. Будьте счастливы. Берегите друг друга. Любите — каждый день, ежеминутно, — написала Оля Полякова под видео с обетами влюбленных. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic) Также Оля Полякова добавила под другим постом своей дочери: не зря ее папа так ее любил, ведь сейчас Мария нашла такого же мужа и себе! А недавно стало известно имя нового избранника блогера Даши Квитковой! Кто он и почему об их романе гудит вся столица — читай по ссылке. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: свадьба, Оля Полякова Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter