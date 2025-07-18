Не зря папа залюбил! Мария Полякова вышла замуж и показала, какой была свадьба

Старшая дочь известной украинской певицы Ольги Поляковой — Мария Полякова вышла замуж!

Что известно о женитьбе Марии Поляковой, ее муже и где именно состоялась церемония, рассказываем далее в материале.

Мария Полякова вышла замуж: что известно

В начале июля этого года Марии Поляковой признался ее любимый, иностранец Иден Пассарелли. О том, как происходило предложение руки и сердца, мы писали раньше.

Через две недели после этого молодые люди поженились! Об этом Маша Полякова рассказала в своих социальных сетях.

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Она также заявила в своих stories, что не беременна, а просто надела на празднование пышное платье.

Кстати, о платье: Полякова выбрала голубое платье с цветочным принтом, а жених был в классическом смокинге.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Maria Polyakova (@marypoppers1)

Празднование прошло в США, в одном из городов штата Массачусетс.

Свою дочь поздравила и звездная мама.

— Дети, рожденные в любви, всегда находят любовь! Потому что они с детства знают, что это самое ценное. Любите своих детей. Обнимайте. Воспитывайте с теплом.

Сегодня двое влюбленных стали семьей. Моя дорогая дочь, я так тобою горжусь! Пусть любовь никогда не покинет вашу прекрасную семью. Будьте счастливы. Берегите друг друга. Любите — каждый день, ежеминутно, — написала Оля Полякова под видео с обетами влюбленных.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Оля Полякова (@polyakovamusic)

Также Оля Полякова добавила под другим постом своей дочери: не зря ее папа так ее любил, ведь сейчас Мария нашла такого же мужа и себе!

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