Яхта, розы и хризантемы: Мария Полякова сказала “да” во время трогательного признания

Старшая дочь известной певицы Оли Поляковой, Мария Полякова, готовится к свадьбе!

Девушка обручилась со своим бойфрендом-иностранцем Эденом Пассарелли. Радостную новость Мария сообщила в своём Instagram, поделившись трогательным видео предложения руки и сердца.

Романтическое предложение на яхте

Эден сделал предложение Мария во время романтической прогулки на яхте. Он произнёс трогательную речь на английском языке, держа в руках букет из роз и хризантем.

Слова любви и согласие

— Мария Вадимовна Полякова, когда ты впервые появилась в моей жизни, даже в самых смелых мечтах я не мог представить, что мы когда-нибудь будем сидеть здесь вместе. Каждый день, проведённый с тобой, каждое утро, когда я просыпался рядом с тобой, каждый раз, когда я заглядывал в твои глаза и видел в них тепло, я думал: вау, эта женщина действительно один из немногих необыкновенных людей на этой планете. И если я не буду с ней, то никто не будет. Итак, Мария, сделаешь ли ты меня самым счастливым мужчиной, согласившись стать моей женой? — с такими словами обратился Эден к возлюбленной.

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В ответ на это Мария произнесла всего одно слово: “yes” (да). Пара обменялась признаниями в любви, после чего Эден надел обручальное кольцо на палец Мария, сказав, что мечтает состариться вместе с ней.

Что известно об избраннике Маши Поляковой

Об Эдене Пассарелли известно немного: он родом из США и является бас-гитаристом. Интересно, что у Марии также есть своя музыкальная группа.

Реакция поклонников

Эта новость вызвала живую реакцию среди подписчиков девушки. Некоторые были удивлены, так как ранее она состояла в отношениях с парнем по имени Никита, с которым даже жила вместе и познакомилась с его родителями.

Однако большинство фолловеров искренне поздравили влюблённых и выразили свою радость за них.

Ранее мы сообщали, что Мария Ефросинина дала откровенное интервью, в котором рассказала о стереотипах, влияющих на её личную жизнь и карьеру. В беседе известная ведущая поделилась трудностями, с которыми ей приходится сталкиваться.

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