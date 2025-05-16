13 и 14 мая во Франции проходило одно из самых престижных событий мира кино — Каннский кинофестиваль. В этом году особое внимание на нем посвятили Украине, ведь в течение 13 мая показали три картины о полномасштабной войне.

В частности, представили работу Мстислава Чернова — 2000 метрів до Андріївки, и еще два фильма от иностранных режиссеров: документалку о Владимире Зеленском Zelensky и французский фильм Notre Guerre (Наша війна) Бернара-Анри Леви и Марка Русселя.

Кроме того, на фестивале была и певица Оля Полякова. Она поразила роскошным образом, и поэтому попала в объективы фотографов. Делимся всем, что известно!

Оля Полякова на красной дорожке Каннского кинофестиваля: образ

Певица выбрала нежный и в то же время утонченный образ от украинского бренда. После шоу Дорослі Дівчата, которое прошло в Киеве, Полякова отправилась на 78-й Каннский кинофестиваль во Франции.

Оля Полякова рассказала, что даже это путешествие не прошло без приключений! Женщине пришлось краситься в самолете, чтобы все успеть. Однако перед выходом на красную дорожку Оля разбила нос.

Времени на смену образа не было, так что переодеться звезде пришлось на парковке фестиваля.

Но препятствия не помешали Оле сиять на красной дорожке. Она выглядела непревзойденно.

Оля Полякова на Каннском кинофестивале: певица очаровала нежным образом / 2 Фотографии

На красную дорожку Оля Полякова выбрала нежное, розовое платье украинского бренда KEL. Это платье в модели Samantha из коллекции весна-лето. Его создавали вручную.

К слову, среди модных выходов на масштабных событиях сейчас очень популярны платья длины макси, с объемными, свободными юбками. А также на красных дорожках часто предпочитают костюмы, платья-футляры.

Продолжают свою эру популярности также платья фасонов слипдресс (как ночная рубашка), с асимметричным подолом, объемными рукавами. Преобладают легкие пастельные оттенки, или глубокие и насыщенные цвета.

Среди наиболее часто встречающихся текстур на модных дорожках можно увидеть одежду из натуральных тканей, кожи, кружева с акцентным декорированием.

Раньше мы рассказывали о единственном украинском фильме на Каннском фестивале.

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