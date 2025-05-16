Шоу-біз

Оля Полякова на Каннському кінофестивалі: співачка зачарувала ніжним образом

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 16 Травня 2025, 21:00
Оля Полякова
залізне серце дата виходу
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