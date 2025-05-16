13 та 14 травня у Франції проходила одна з найпрестижніших подій світу кіно — Каннський кінофестиваль. Цьогоріч особливу увагу на ньому присвятили Україні, адже протягом 13 травня показали три стрічки про повномасштабну війну.

Зокрема представили роботу Мстислава Чернова — 2000 метрів до Андріївки, і ще два фільми від іноземних режисерів: документалку про Володимира Зеленського Zelensky та французький фільм Notre Guerre (Наша війна) Бернара-Анрі Леві та Марка Русселя.

Та крім цього, на фестивалі була і співачка Оля Полякова. Вона вразила розкішним образом, а тому потрапила до об’єктивів фотографів. Ділимося всім, що відомо!

Оля Полякова на червоній доріжці Каннського кінофестивалю: образ

Співачка вибрала ніжний та водночас витончений образ від українського бренду. Після шоу Дорослі Дівчата, яке відбулося у Києві, Полякова вирушила на 78-й Каннський кінофестиваль у Франції.

Оля Полякова розповіла, що навіть ця подорож не минулася без пригод! Жінці довелося фарбуватися у літаку, аби все встигнути. Однак перед виходом на червону доріжку Оля розбила собі ніс.

Часу на зміну образу не було, тож перевдягнутися зірці довелося на парковці фестивалю.

Та перепони не завадили Олі сяяти на червоній доріжці. Вона мала неперевершений вигляд.

Оля Полякова на Каннському кінофестивалі: співачка зачарувала ніжним образом / 2 Фотографії

На червону доріжку Оля Полякова вибрала ніжну, рожеву сукню українського бренду KEL. Це сукня у моделі Samantha з колекції весна-літо. Її створювали вручну.

До слова, серед модних виходів на масштабних подіях нині дуже популярні сукні довжини максі, з об’ємними, вільними спідницями. А також на червоних доріжках часто віддають перевагу костюмам, сукням-футлярам.

Продовжують свою еру популярності також сукні фасонів сліпдресс (ніби нічна сорочка), з асиметричним подолом, об’ємними рукавами. Переважають легкі пастельні відтінки, або ж глибокі та насичені кольори.

Серед текстур, що найчастіше трапляються на модних доріжках, можна побачити одяг з натуральних тканин, шкіри, мережива з акцентним декоруванням.

Раніше ми розповідали про єдиний український фільм на Каннському фестивалі.

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